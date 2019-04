VIDEO Tottenham-Ajax 0-1 | Highlights | gol e sintesi Champions League Decisivo van de Beek

Tottenham. Giornalista si addormenta in conferenza - Pochettino : 'Notte complicata?'. VIDEO : Un clima positivo dettato anche dagli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento della stagione, semifinale di Champions League in primis, che lascia spazio a sorrisi e battute. Come quella che ...

Rivincita City sul Tottenham - Foden stende gli Spurs : il gesto di Bernando Silva per il compagno è da applausi [VIDEO] : Subito dopo la vittoria ottenuta dal City con il Tottenham, Bernardo Silva ha voluto cedere il premio di MVP a Foden, autore del gol decisivo Prima il ritorno dei quarti di Champions League, poi la sfida in Premier League. Manchester City e Tottenham si sono ritrovate una di fronte all’altra, regalando l’ennesima sfida ricca di emozioni. Se il successo ottenuto mercoledì non era bastato agli uomini di Guardiola per passare il ...

Highlights Champions League - Manchester City-Tottenham 4-3 : VIDEO gol : In semifinale il Tottenham troverà l'Ajax Champions League, Manchester City-Tottenham 4-3: la cronaca della partita All'Etihad la partita è spettacolare. Dopo 11' il risultato è di 2-2. Al 4' la ...

VIDEO Tottenham-Manchester City 1-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo Son - Aguero sbaglia un rigore : Il Tottenham batte il Manchester City nell’andata dei quarti di finale della Champions League di calcio per 1-0: decide la rete di Son al 78′. I Citizens però possono rammaricarsi per un rigore fallito da Aguero al 13′: gran parata di Lloris. Per i padroni di casa però una pessima notizia:grave infortunio occorso a Kane, che riceve un pestone poco prima dello scoccare dell’ora di gioco e deve lasciare il campo. GLI ...

Tottenham - che spettacolo il nuovo stadio : le immagini dell’inaugurazione [VIDEO] : Grande festa ieri sera per il Tottenham, che dopo tanta attesa ha finalmente potuto “abbracciare” il suo nuovo stadio. Esordio nella nuova casa, tra l’altro, con vittoria: i ragazzi di Pochettino hanno infatti battuto il Crystal Palace per 2-0 e continuano a lottare per un posto in Champions League. Ma, se resta da capire quanto questo nuovo impianto influenzerà il futuro del club (ENTRA PER I DETTAGLI SUI COSTI DELLO ...

Tottenham - così è stato costruito il nuovo stadio. VIDEO : Conto alla rovescia ormai iniziato. Dopo una lunga attesa accompagnata da rinvii, slittamenti, complicanze di varia natura e un sollecito da parte della Federazione inglese, il prossimo 3 aprile il ...

