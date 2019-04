TelevideoRai101 : Venezuela,Guterres: massima moderazione - TorciaPolitica : Il Segretario #ONU Guterres esorta tutte le parti coinvolte nella crisi politica in #Venezuela ad evitare ogni form… -

L'Onu sta contattando le parti e il segretario generale segue preoccupato gli sviluppi in: no ad "atti di violenza" e "riportate la calma", dice. Allerta per i cittadini Usa emesso dal Dipartimento di Stato:lasciate il Paese e non andate lì in visita, si rischia anche la detenzione.attenzione del premier Conte:il governo italiano auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica con libere elezioni come volontà del popolo. Vicinanza espressa alla vasta comunità di origine italiana(Di martedì 30 aprile 2019)