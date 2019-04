Venezuela | Salvini tifa Guaidò | Di Maio prudente Scintille tra i due

Governo alla rinfusa sul Venezuela . M5S condanna il "golpe" di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : In Europa si fanno i conti anche con la posizione dell'Italia, rimasta tra i pochi a non riconoscere Guaidò. Anche al prezzo di una spaccatura all'interno della maggioranza. Tale spaccatura si è riproposta anche adesso che la situazione è tornata ad infiammarsi. M5s, rispetto alla chiamata delle armi di Guaidò ha mostrato tutta la sua contrarietà, esprimendo "profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di ...

Il Venezuela - Salvini e la difesa della democrazia come valore negoziabile : Al direttore - Martedì Salvini ha detto con chiarezza che con Maduro non si può stare. Resta un punto da chiarire: è la posizione di Salvini o la posizione del governo? Luca Zino Sul Venezuela Matteo Salvini ha scelto di stare dalla parte giusta della storia, condannando gli orrori di Maduro e d

Salvini : via Maduro - accanto al popolo del Venezuela e a Guaidò : Roma, 30 apr., askanews, - "Per il bene del popolo Venezuelano e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra ci auguriamo una ...