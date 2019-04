Venezuela | Maduro | ' Tentativo di golpe in corso' Liberato l' oppositore Lopez | Guaidó

Venezuela - Maduro : “Tentativo di golpe in corso”. L’oppositore Guaidó : “I militari sono con me” : Il messaggio del leader dell'opposizione circondato da militari: "Questa è la fine dell'usurpazione. Tutti vogliono il cambiamento. Tutti scendano nelle strade in pace". Liberato l'attivista Leopoldo Lopez. Il governo: "Tentato golpe in atto"Continua a leggere

Venezuela - Guaidó : "I militari hanno fatto il passo". Maduro : "Stiamo sventando il golpe" : Juan Guaidó, capo dell'Assemblea nazionale Venezuelana che da molti Paesi è stato riconosciuto come presidente ad interim, oggi ha annunciato che "la famiglia militare ha fatto il passo" per unirsi a lui e procedere con "la cessazione definitiva dell'usurpazione" di Nicolás Maduro al governo, portando così a compimento quella che lui chiama "Operazione Libertà".Oggi a Caracas è stato liberato l'oppositore Leopoldo López, che sta scontando ...

Venezuela - governo Maduro : “Tentativo di golpe in corso - lo stiamo sventando. Guaidó : “Inizia operazione libertà” : “Informiamo il popolo del Venezuela che in questi momenti stiamo affrontando e sconfiggendo un ridotto gruppo di militari traditori che sono posizionati nel distributore Altamira (all’ingresso di Caracas, ndr) per condurre un colpo di stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, aggiungendo in un altro post: “A questo tentativo si è unita ...

Usa sanzionano nuovamente il Venezuela : l'ennesimo smacco al ministro Maduro : ... ponendo un embargo su un bene che è alla base dell'economia del Venezuela. Questo aveva determinato un crollo dei prezzi del cosiddetto oro nero facendo sprofondare il paese in una forte crisi. Il ...

Venezuela - nuove sanzioni Usa contro Nicolas Maduro : Il fine giustifica i mezzi, come diceva Niccolò Machiavelli. E nel caso degli Stati Uniti , il fine di fermare definitivamente il contestato presidente del Venezuela , Nicolas Maduro , prevede l'...

Maduro chiede alla comunità internazionale di fermare l'aggressione USA in Venezuela - : ...ha inoltre invitato tutte le forze politiche Venezuelane ad unirsi in una coalizione per l'unità del Paese e per chiedere insieme alle autorità statunitensi di fermare gli attacchi contro l'economia ...

Il Venezuela scende in piazza - ma Mosca aiuta Maduro con i soldati : Gli unici Paesi che sostengono Maduro sono la Russia, che ha pure inviato i suoi militari,, la Bielorussia, che ha una partnership economica e politica con Caracas, Iran, Turchia, Grecia, Siria, ...

Venezuela : Maduro revoca a Guaidò carica di presidente Assemblea : ... Federica Mogherini leggendo la dichiarazione redatta dal Gruppo internazionale di contatto promosso dall' Unione europea per trovare una soluzione politica alla crisi. 'Il Gruppo - aggiunge la ...

Venezuela - Di Maio agli Usa : “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni libere” : L’Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere”: questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. L'articolo Venezuela, Di Maio agli Usa: “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni ...

Venezuela - Europarlamento vs Maduro/ Elezioni - stop repressione : Lega-M5s voto divisi : Venezuela, Europarlamento vota risoluzione vs Maduro: 'Elezioni libere e stop repressione'. Governo diviso: Lega con Guaidó, M5s vota contro

Caos Venezuela - Maduro destituisce Guaidò da presidente del Parlamento : Al leader dell’opposizione è stata impedita anche l’eleggibilità a qualunque carica pubblica per i prossimi 15 ani