Venezuela | Guaidó | I militari hanno fatto il passo Maduro | Stiamo

Venezuela - Maduro : in atto un golpe | Guaidò ai militari : venite con noi : "E' cominciata la fine dell'usurpazione. Tutti vogliono il cambiamento. Tutti scendano nelle strade in pace", ha dichiarato uno dei leader dell'opposizione, Leopoldo Lopez

In Venezuela Guaidó dice di avere l'appoggio dell'esercito : In un video trasmesso dalla base aerea La Carlota in Caracas il presidente dell’Assemblea Nazionale e proclamato presidente a interim Juan Guaidó è apparso attorniato da militari. Assieme a lui c'era anche Leopoldo López: leader del suo partito che sta scontando ai domiciliari una condanna a 13 anni

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro. Morales : «Tentativo di golpe». Bloccati i social : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

Venezuela. Il governo : In atto un golpe . Guaidó chiede la mobilitazione finale : L'attivista Leopoldo Lopez dopo la liberazione, Ansa, . "Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno ...

Venezuela - Guaidó invoca rivolta militare Il dissidente Lopez : io liberato dai soldati : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando»

Venezuela - Guaidò invoca rivolta militare Il dissidente Lòpez : io liberato dai soldati : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Leopoldo Lòpez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando»

Venezuela - governo Maduro : “Tentativo di golpe in corso - lo stiamo sventando. Guaidó : “Inizia operazione libertà” : “Informiamo il popolo del Venezuela che in questi momenti stiamo affrontando e sconfiggendo un ridotto gruppo di militari traditori che sono posizionati nel distributore Altamira (all’ingresso di Caracas, ndr) per condurre un colpo di stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, aggiungendo in un altro post: “A questo tentativo si è unita ...

'L'Italia rompa gli indugi e riconosca Guaidò presidente del Venezuela' : Gli effetti però si stanno facendo sentire fortemente anche sull'economia, compresi gli affari degli imprenditori italiani o oriundi, cioè figli o nipoti di connazionali emigrati. 'Le imprese del ...

Il regime del Venezuela ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó : Il regime Venezuelano guidato dal presidente Nicolás Maduro ha tolto l’immunità parlamentare a Juan Guaidó, il leader dell’opposizione che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e che da allora ha ottenuto un ampio sostegno internazionale. La

Venezuela - revocata immunità a Guaidò : 3.54 L'Assemblea Costituente ha revocato l'immunità parlamentare a Guaidò e ha autorizzato la Corte Suprema a perseguirlo penalmente. Guaidò è accusato di usurpazione di potere. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea, Diosdado Cabello, precisando che il voto è stato all'unanimità. L'Assemblea costituente è l'organismo legislativo fedele al regime di Maduro. Fatta insediare da Maduro nel 2017, è stata eletta dai cittadini ma senza la ...

Venezuela - sospesa immunità a Guaidò : 3.54 L'Assemblea Costituente ha revocato l'immunità parlamentare a Guaidò e ha autorizzato la Corte Suprema a perseguirlo penalmente. Guaidò è accusato di usurpazione di potere. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea, Diosdado Cabello, precisando che il voto è stato all'unanimità. L'Assemblea costituente è l'organismo legislativo fedele al regime di Maduro. Fatta insediare da Maduro nel 2017, è stata eletta dai cittadini ma senza la ...

Venezuela : arrestato consigliere di Guaido - : Un tribunale in Venezuela fatto arrestare il consigliere Juan Guaidó, Roberto Marrero, consigliere del leader dell'opposizione Juan Guaidó, il quotidiano Nacional, citando il suo avvocato Joel Garcia. ...

Venezuela : Maduro revoca a Guaidò carica di presidente Assemblea : ... Federica Mogherini leggendo la dichiarazione redatta dal Gruppo internazionale di contatto promosso dall' Unione europea per trovare una soluzione politica alla crisi. 'Il Gruppo - aggiunge la ...

Il leader dell’opposizione in Venezuela Juan Guaidó sarà interdetto dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni : Il corrispettivo Venezuelano della Corte dei Conti ha detto che bandirà il leader dell’opposizione Juan Guaidó dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni. Guaidò, che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e da allora ha