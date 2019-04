Venezuela | Guaidò chiama i militari alla rivolta contro Maduro

Guaido’ invoca rivolta militare - Venezuela nel caos. Lopez entrato in ambasciata Cile : L'autoproclamato presidente Venezuelano e leader dell'opposizione Juan Guaidò ha lanciato un appello all'esercito perché intervenga per rovesciare l'esecutivo di Nicolas Maduro, in un video che lo vede per la prima volta attorniato da uomini in uniforme. Tuttavia, il chavismo ha fino ad ora mantenuto il controllo delle forze armate grazie alla lealtà della cupola dei generali, ed ha anche altre frecce al suo arco per quanto riguarda la propria ...

Venezuela : Salvini tifa Guaidò - Di Maio prudente. Scintille tra i due : ZINGARETTI - Sulla crisi politica in Venezuela "l'Europa dovrebbe dimostrare di esistere e avere un ruolo nella mediazione, ma di certo non è Guaidò che sta facendo un golpe", ha detto il segretario ...

Governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il 'golpe' di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : Due posizioni che, ancora una volta, Palazzo Chigi ha tentato di mediare, facendo trapelare che "il Governo auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso ...

Governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il "golpe" di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : In Europa si fanno i conti anche con la posizione dell'Italia, rimasta tra i pochi a non riconoscere Guaidò. Anche al prezzo di una spaccatura all'interno della maggioranza. Tale spaccatura si è riproposta anche adesso che la situazione è tornata ad infiammarsi. M5s, rispetto alla chiamata delle armi di Guaidò ha mostrato tutta la sua contrarietà, esprimendo "profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di ...

Venezuela : il ministro dell'Interno Salvini dice di essere vicino al golpista Guaidó : ... come si concilia un colpo di Stato con il concetto di democrazia organica che porta ordine e disciplina, che pare essere tanto caro al ministro Salvini? Autore Alberto Valli Categoria Politica

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

Salvini : via Maduro - accanto al popolo del Venezuela e a Guaidò : Roma, 30 apr., askanews, - "Per il bene del popolo Venezuelano e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra ci auguriamo una ...