Venezuela | è guerra civile Guaidò guida la rivolta dei militari Blindati sui dimostranti

ilsole24ore

(Di martedì 30 aprile 2019) Torna altissima la tensione in, conche si unisce ainel tentativo di dare la spallata decisiva a Maduro. Il leader dell'opposizione, e presidente riconosciuto da numerosi Governi, ha lanciato un appello ad unamilitare in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez. «Il momento è adesso», ha detto...

alexbarbera : In Venezuela i militari ribelli liberano Leopoldo Lopez. A Caracas ormai è guerra civile @LaStampa - eleonoraforenza : In #Venezuela è in atto un tentativo di colpo di Stato made in Usa chiamato ‘operazione libertà’ . La guerra in Af… - riotta : Situazione assai difficile oggi in Venezuela primo fronte della Seconda Guerra Fredda -