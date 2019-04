Venezuela | 37 i feriti negli scontri

Venezuela - Guaidò chiama i militari alla rivolta. Maduro : «Fermiamo il golpe». Blindati contro la folla - decine di feriti : CARACAS - «Il momento è adesso». Dopo quattro mesi di crisi istituzionale, di dramma umanitario, di appelli alla «fine dell'usurpazione» del presidente Venezuela no...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : Il governo italiano auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso libere elezioni come da volontà diffusamente manifestata dal popolo Venezuela no. Il ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori