V Divino Amore | Ascenzi | «Tutti uniti per un gran finale di campionato»

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fagiolo pronto alla battaglia : “Quattro partite decisive” : Roma – Una sosta di attesa fremente per la Virtus Divino Amore. La squadra di mister Andrea Fagiolo è attualmente all’ultimo posto del girone G di Prima categoria, ma i giochi per evitare la retrocessione diretta e guadagnare anche un play out casalingo sono totalmente aperti. “Il morale del gruppo non può essere alle stelle, ma ci faremo trovare pronti per le ultime quattro gare che sono fondamentali per noi” dice proprio mister Fagiolo, ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Fazio ci crede : “Situazione difficile - ma sono fiducioso” : Roma – Ha sfiorato il colpaccio la Prima categoria della Virtus Divino Amore che, nell’ultimo turno, si è arresa “alla distanza” alle qualità del Centro Sportivo Primavera. La seconda forza del girone G ha tremato a lungo al “Millevoi” chiudendo il primo tempo su un affannoso 2-2, poi nella ripresa ha allungato e guadagnato i tre punti grazie al 4-2 conclusivo. A parlare del match è Ivan Fazio, centrocampista classe 1986 indisponibile per ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Randò : “Col Cs Primavera speriamo di farci valere” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore prova a rimettersi in marcia. Il gruppo di mister Andrea Fagiolo, dopo il k.o. sul campo della capolista Indomita Pomezia (1-5), è atteso da un’altra sfida molto complicata: domenica al “Millevoi” arriva il Centro Sportivo Primavera, secondo a cinque punti dalla vetta e dunque ancora potenzialmente in corsa per il salto in Promozione. “Un altro avversario tosto, anche se probabilmente ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - fiocco azzurro e tre punti per Trevisani : “Che emozione” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore è finalmente tornata alla vittoria. La squadra di mister Andrea Fagiolo ha vinto per 2-0 il match interno contro la Nuova Canarini Rocca di Papa: un successo fondamentale che permette ai capitolini di abbandonare l’ultimo posto in classifica. “Siamo riusciti a fare una prestazione molto positiva a livello di collettivo – esulta capitan Alessandro Trevisani – Tutti coloro che sono scesi in ...

V. Divino Amore (calcio - I cat.) - Valerio Fagiolo : “Direttamente o ai play out - ma ci salveremo” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore cerca la svolta. Domenica al “Millevoi” la squadra di mister Andrea Fagiolo ospiterà la Nuova Canarini Rocca di Papa con il chiaro obiettivo di aggiungere punti ai 13 che il club ardeatino ha attualmente in classifica e che gli valgono l’ultimo posto nel girone G al pari del Time Sport Roma Garbatella. “E’ una gara fondamentale come tutte le otto che rimangono da giocare – dice l’esterno ...