Usa | Trump | Nostra economia come un missile se Fed tagliasse tassi

Biden accUsa Trump : Stai indebolendo il sistema politico degli Stati Uniti - : L'ex vicepresidente Joe Biden durante il suo primo grande appuntamento di campagna elettorale ha detto che il presidente Donald Trump sta deliberatamente minando il sistema politico statunitense. 'Il ...

Trump ha fatto caUsa alla Deutsche Bank per impedirle di diffondere documenti sui suoi affari : Il presidente americano Donald Trump ha fatto causa alla Deutsche Bank per impedire alla nota banca tedesca di diffondere documenti e informazioni sui suoi affari. Due settimane fa la Camera dei deputati americana, controllata dai Democratici, aveva chiesto alla banca

Usa - sparatoria in una sinagoga a San Diego : una vittima - arrestato un 19enne. Trump : “Crimine d’odio” : Un 19enne, forse un suprematista bianco, ha fatto irruzione in una sinagoga di San Diego, in California, e ha cominciato a sparare contro i fedeli riuniti in preghiera. Una donna è morta mentre altre tre persone, tra cui una bambina e il rabbino, sono rimaste ferite. È successo sabato mattina nella cittadina di Poway, a una ventina di chilometri da San Diego, dove si trova il centro ebraico della Congregation Chabad. Lì erano riunite almeno ...

Usa - sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego : un morto | Trump : "E' un crimine d'odio" : Ad aprire il fuoco un 19enne: secondo il Site, il giovane sarebbe un suprematista bianco che avrebbe rivelato di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'autore della strage in Nuova Zelanda

Usa - Trump boicotta cena corrispondenti : 6.02 Ancora una volta il presidente Usa, Trump, ha snobbato la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui per vecchia consuetudine partecipano presidente e vicepresidente. Trump si è invece recato sul palco di un comizio elettorale a Green Bay, nel Wisconsin, uno degli Stati che gli consegnò la vittoria nel 2016. "E' un evento così noioso e negativo", disse tempo fa, parlando della proprio della tradizionale cena.

Paura per il morbillo negli Usa - scatta la quarantena. Trump : «Vaccinatevi» : «L'Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica - ha detto all' Ansa il vicepresidente della ...

Usa - cellulare contro Donald Trump : arrestato l'autore : Un uomo ha lanciato un cellulare verso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , al convegno della National Rifle Association. Come mostra il video , si vede un telefono partire dalla platea e ...

Kim accUsa Trump : "La non denuclearizzazione è colpa tua" : ' È colpa degli Stati Uniti d'America se il programma di denuclearizzazione non è ancora iniziato ', ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong-un . L'uomo forte di Pyongyang punta il dito contro il ...

Usa - l'economia accelera : pil +3 - 2% nel primo trimestre. Trump esulta : ... nonostante - sottolineano gli analisti - lo shutdown più lungo della storia Usa, le incertezze legate ai negoziati commerciali con la Cina e gli effetti del rallentamento dell'economia globale. 'Un ...

Usa : epidemia di morbillo anche a Los Angeles. Appello di Trump : 'Vaccinatevi' : Nei primi tre mesi del 2019, nel mondo sono stati segnalati più di 110.000 casi di morbillo, circa il 300% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Usa - Biden sfida Trump con la forza dei sondaggi : «In gioco l'anima dell'America» : NEW YORK - È il ventesimo a scendere in pista, ma con la sua presenza ha subito cambiato le carte in tavola. L'ex vicepresidente ed ex senatore Joe Biden ha ieri ufficializzato la sua...

Usa - schiaffo a Trump sull'aborto : ANSA, - WASHINGTON, 25 APR - Colpo alla stretta sull'aborto decisa da Donald Trump. Un giudice federale dello stato di Washington ha bloccato temporaneamente il decreto con cui il presidente americano ...

Trump-Usa : spiace dire 've l'avevo detto' : Donald Trump ha chiuso, grazie alla forza del sistema elettorale politico americano, otto anni di politica sbagliata e arrogante. Ha archiviato un presidente e una amministrazione che hanno osato ...

Libia - media Usa : da Trump ok ad Haftar per attacco a Tripoli : La conversazione con Haftar è avvenuta dopo che il presidente egiziano Al Sisi ha incontrato il tycoon