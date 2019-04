USA | stabile la crescita del costo del lavoro nel primo trimestre 2019

Ascolti tv USA giovedì 11 aprile - chiude in rialzo Fam - stabile Grey’s Anatomy : Ascolti tv USA giovedì 11 aprile Ascolti tv USA giovedì 11 aprile – Dopo i record negativi di settimana scorsa, si fermano nuovamente le serie CBS con una programmazione instabile prima di arrivare alle puntate finali di maggio, ma una replica di The Big Bang Theory fa crescere il finale di Fam che chiude a 4,9 milioni e 0.8 di rating, difficile dire se basteranno per salvarsi. Su Fox The Orville torna stabile nei rating 18-49 anni con 0.6 ...

Ascolti tv USA mercoledì 3 aprile - torna a crescere Empire - stabile Modern Family : Ascolti tv USA mercoledì 3 aprile Ascolti tv USA mercoledì 3 aprile – Serata in cui Fox si riprende dopo i recenti cali e che certifica il flop della strategia CBS di puntate per il 2019 sugli show live. Dopo il simil American Got Talent The World’s Best, anche Million Dollar Mile è un flop incapace di tenere il traino di Survivor e che fa crollare tutta la serata. Entrando nel dettaglio della serata CBS Survivor è stabile con 1.5 di ...

Ascolti tv USA martedì 2 aprile - bene il finale di This is Us - stabile FBI con il possibile spinoff : Ascolti tv USA martedì 2 aprile Ascolti tv USA martedì 2 aprile – Oltre sei milioni di differenza ma lo stesso dato nei rating del pubblico 18-49 anni per NCIS e Ellen’s Game of Games alle 8 pm, un milione di differenza e il doppio nei rating 18-49 anni per FBI e This is Us alle 9 pm: CBS piace a tutti e soprattutto agli over, NBC piace ai giovani e a quella fascia più attiva della popolazione che più interessa agli investitori ...

Ascolti tv USA martedì 26 marzo cala This is Us - male The Village - stabile The Rookie : Ascolti tv USA martedì 26 marzo Ascolti tv USA martedì 26 marzo – La prova della seconda settimana certifica il flop di The Village che perde due decimi e praticamente pareggia anche negli spettatori con The Rookie, perdendo gran parte del traino di This is Us, forse la scelta di accoppiare anche se per poche settimane due serie molto affini non è stata delle migliori, soprattutto perchè evidenzia tutti i limiti di The Village. Entrando ...