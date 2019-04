Uomini e Donne Trono Over | il gesto che spiazza | Stefano e Simona abbandonano

Primo maggio di polemiche femminili. Ambra : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri". Di Michele : "Sei come gli Uomini" : Primo maggio di musica... e polemiche. "Poche donne sul palco del Concertone del Primo maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit ...

Uomini e donne - Fabrizio chiede perdono : 'Non sono stato mai apprezzato da nessuno' : Il caso "Fabrizio Cilli" continua a scatenare la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne a pochi giorni dalla puntata in cui è stato allontanato dal programma. Senza dare troppe spiegazioni, Maria De Filippi ha chiesto all'ex cavaliere di abbandonare lo studio in seguito alla segnalazione riguardante una sua conversazione registrata da alcuni fan. In tale occasione, infatti, Cilli aveva ammesso di non avere partecipato al dating show ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con un recall della litigata tra Armando e Michele con la partecipazione (non) straordinaria di Barbara. Ora l’atmosfera è più rilassata, Tina, forse approfittando della mezza baraonda, si è ritirata dietro le quinte a fare merenda. In studio si parla di “chi è uscito con chi”: Simona col quarantasettenne Massimiliano il quale, nonostante sottolinei che è una donna ricca di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Nasti in Lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta vicino alla scelta. La Cavaglia ha portato Giulio e Manuel a casa sua. Angela Nasti in lacrime per un corteggiatore! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: due coppie in studio! Andrea porta in esterna solo Natalia e Klaudia! Sono da poco terminate le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Vi sveliamo in anteprima che in studio ci saranno alcuni graditi ospiti e per la ...

Uomini e Donne - Fabrizio smascherato : redazione pubblica le prove : Fabrizio Cilli: la redazione di Uomini e Donne lo smaschera sui social Fabrizio Cilli è passato alla storia per essere uno dei più giovani corteggiatori del Trono Over di Uomini e Donne. Fabrizio, poco più di 40 anni, aveva contattato la redazione perché interessato a Gemma Galgani per poi essere smascherato in trasmissione da un video in cui dichiarava pubblicamente di essere interessato solo alle telecamere e non alla dama del parterre ...

Uomini e donne - Stefano e Simona abbandonano la trasmissione dopo una segnalazione : La seconda puntata della settimana del Trono Over di Uomini e donne è andata in onda martedì 30 aprile 2019. Ad animare il pomeriggio di Canale 5 ci hanno pensato Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari, le dame e i cavalieri in cerca d'amore. Uomini e donne, la segnalazione di Stefano Il pubblico del dating show di Canale 5 non ha assistito solo allo scontro tra Armando e Michele, ma anche a quello ben più animato tra il ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula annunciano : 'Nascerà Bianca' (VIDEO) : Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della gravidanza di Ursula Bennardo. La donna aspetta un bambino da Sossio Aruta. I due si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e Donne. Il loro percorso non è stato affatto facile. Molto spesso hanno litigato al punto da lasciarsi. In occasione della loro partecipazione a Temptation Island, infatti, la loro storia ebbe una forte battuta d'arresto. In seguito a tale ...

Uomini e Donne : la redazione pubblica su Facebook i messaggi di scuse di Fabrizio Cilli : La settimana scorsa a Uomini e Donne è andata in onda la puntata in cui Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Fabrizio Cilli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, l'uomo è stato smascherato da alcuni ragazzi in treno. Questi ultimi hanno registrato la conversazione tra lui ed una persona al telefono in cui svelava il suo piano: Cilli era giunto a Uomini e Donne, fingendo di voler ...

Uomini e donne - Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori : la figlia si chiamerà Bianca : "Speriamo sia femmina", avevano detto qualche settimana fa dopo aver annunciato pubblicamente di essere in attesa del loro primogenito. La speranza si è trasformata in realtà. Infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato via social che sarà una femminuccia e che si chiamerà Bianca. Che si tratti di un fiocco rosa è stato svelato con un video nel quale la coppia di innamorati si bacia dopo aver scoppiato un palloncino pieno di ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula avranno una bimba : Con una festa a sorpresa organizzata dai loro amici, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno scoperto che la creatura che la donna porta in grembo è una bambina. Sossio e Ursula si sono conosciuti a ...

Fabrizio Cilli chiede scusa a Uomini e Donne : Alla redazione di Uomini e Donne sono pervenute le scuse da parte di Fabrizio Cilli , cavaliere del trono over che ha finto di essere interessato a Gemma Galgani per ottenere un po' di visibilità. Lui,...

Uomini e Donne - Ursula e Sossio figlio : è femmina - il video annuncio : Uomini e Donne, Ursula e Sossio aspettano una femmina. La piccola si chiamerà Bianca Ormai il mistero è svelato. La coppia del Trono Over, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando una bambina. Fiocco rosa per la coppia che accoglie così la prima femminuccia nelle rispettive vite. Sappiamo infatti che sia Ursula che Sossio hanno […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula e Sossio figlio: è femmina, il video annuncio proviene da Gossip e ...

Diretta Uomini e Donne : Gianni Sperti riceve una segnalazione su Stefano Pastore : Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne; quello di domani non andrà in onda, perché verrà celebrata la Festa del Lavoro. Prima di darvi qualche anticipazione arrivata dal portale Il vicolo delle news, vediamo insieme a che punto il dating show si è fermato ieri....Continua a leggere