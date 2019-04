«Un giorno in pretura» | «Le Iene» e la giustizia-spettacolo

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Caso Vannini - polemica social su «Un giorno in Pretura»|Cosa ha detto la conduttrice : video : Domenica la messa in onda della puntata, preceduta da un post in cui la conduttrice esprimeva vicinanza a Martina Ciontoli. In Rete critiche e polemiche

Bufera social su 'Un giorno in Pretura' : E' Bufera social su 'Un giorno in Pretura', la storica trasmissione di RaiTre, tornata ieri in prima serata con una puntata dedicata alla morte di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di ...

Un giorno in Pretura - bufera dopo la puntata sull'omicidio Vannini : 'Hanno difeso i Ciontoli' : bufera su Un giorno in Pretura: la puntata di ieri sull'omicidio di ha infiammato la polemica sul web perchè la conduttrice, Roberta Petrelluzzi, si sarebbe 'schierata' troppo a favore della famiglia ...

Ascolti TV | Domenica 28 aprile 2019. Fazio 14.5%-12.3% - Le Iene 10.7% - Il Premio 9.2% - Un giorno in Pretura 7.2% : Fabio Fazio ed Enrico Brignano Avviso: per un aggiornamento Auditel i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le 12.30. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.433.000 spettatori pari al 14.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.992.000 (12.3%). Su Canale 5 Il Premio ha raccolto davanti al video 2.002.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.8%) ...

"Carezze agli assassini di Marco Vannini. Non ricordo una presa di posizione del genere di 'Un giorno in pretura'" : "Ho sempre guardato 'Un giorno in pretura' e non ricordo mai una presa di posizione del genere": è solo questo uno dei tanti commenti dei telespettatori che hanno guardato la prima puntata della trasmissione di Rai Tre dedicata all'omicidio di Marco Vannini. Gran parte del pubblico, infatti, si è schierata contro il modo in cui il programma televisivo ha trattato la vicenda, tacciandola di un approccio troppo morbido nei riguardi ...

Un giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul caso Marco Vannini : "In molti ci avete chiesto che Un Giorno In Pretura ritornasse in prima serata, e allora eccovi accontentati" - Con queste parole Roberta Petrelluzzi dà il via alla nuova stagione del programma più longevo di Rai 3, Un Giorno In Pretura, andato in onda questa sera con un'anteprima di circa 20 minuti ad anticipare due ore di interrogatori e inchieste volti a raccontare cosa sia davvero il caso Vannini. Sì, perché di questo si è parlato ...

Un giorno in pretura - le cose da sapere : ... anziché il processo vero e proprio, anche a causa dei tempi del processo sempre lenti, a fronte di una cronaca resa dalla tecnologia sempre più veloce e meno paziente. Un giorno in pretura senza ...

Un giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul caso Marco Vannini : Ritorna Un Giorno in Pretura e non senza qualche novità. Il noto programma di Rai 3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi arriva questa sera in prima serata. Una nuova stagione per quattro appuntamenti complessivi che a partire da questa sera, domenica 28 aprile, alle 21.20, racconterà alcuni dei più celebri e discussi processi medio recenti, per approfondire le tematiche che li riguardano e per svelare ciò che, forse, ancora non si è ...

