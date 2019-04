Trump contro Ue | ' Non collabora su gestione militanti Isis catturati'

Biden contro Trump - basta bugie : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - "Donald Trump non rappresenta tutto il Paese, occorre un presidente che lavori per tutti": lo ha detto il candidato presidenziale dem Joe Biden nel suo primo comizio ...

Attacco contro fedeli di una sinagoga a San Diego - almeno 1 morto. Trump : “Crimine d’odio” : Paura in California, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro i fedeli di una sinagoga e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Il bilancio e' di una vittima, una donna, e di tre feriti tra cui una bambina e un rabbino. Fermato l'autore della sparatoria, un diciannovenne bianco di San Diego. Teatro della sparatoria la cittadina di Poway, una ventina di chilometri proprio da San Diego, dove si trova il centro ...

Usa - cellulare contro Donald Trump : arrestato l'autore : Un uomo ha lanciato un cellulare verso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , al convegno della National Rifle Association. Come mostra il video , si vede un telefono partire dalla platea e ...

Biden sfida Trump ed è subito scontro : “Dobbiamo ricostruire l’anima dell’America” : Joe Biden si è candidato alla Casa Bianca dicendo che Donald Trump è una minaccia per l’anima degli Stati Uniti, e l’America non può permettersi di lasciarlo al potere altri quattro anni. Il presidente ha risposto che non è abbastanza intelligente per vincere le primarie democratiche, gli ha appioppato il soprannome di «Sleepy Joe», e lo ha sfidato...

Aumenta il supporto dell’Unione Europea all’Iran dopo che Trump ha minacciato di inasprire le sanzioni contro l’esportazione di petrolio iraniano : L’Europa si è impegnata a mantenere il suo impegno di aiutare l’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno imposto pesante sanzioni sull’importo di petrolio dall’Iran. Il governo francese e l’Unione Europea hanno entrambi dichiarato di attenersi ai termini dell’accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali anche dopo l’ultima mossa degli Stati Uniti. La Francia e i suoi partner europei intendono continuare gli sforzi ...

Trump-Twitter - dopo lo scontro - l'incontro alla Casa Bianca. Wp - "si è lamentato del calo dei suoi follower" : Prima lo scontro, poi l'incontro. alla Casa Bianca. Donald Trump ha ricevuto Jack Dorsey, numero uno di Twitter, al culmine di una serie di tweet velenosi nei confronti dell'azienda. "Grande incontro questo pomeriggio presso la Casa Bianca con Jack Dorsey di Twitter. Molti argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Attendo con ansia di mantenere un dialogo aperto" scrive su Twitter il presidente degli ...

Turchia critica decisione di Trump sull'embargo petrolifero contro l'Iran - : Questa mossa avrà un impatto negativo sulla pace e la stabilità nella regione, ha sostenuto il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu. Il capo della diplomazia turca Mevlüt Cavusoglu ha ...

De Niro ancora contro Trump : 'E' un aspirante gangster' : Robert De Niro si è scagliato di nuovo contro Donald Trump , questa volta bollandolo come 'aspirante ganster'. Intervistato da Stephen Colbert al 'The Late Show', l'attore - la cui intervista è stata ...

Le conclusioni del rapporto Mueller : non ci sono prove contro Trump : "Non è emersa nessuna evidenza sul fatto che un americano qualsiasi - e nello specifico qualche membro della campagna presidenziale di Trump - fosse colluso con il governo russo". William Barr, segretario di Stato alla giustizia, illustra in conferenza stampa le conclusioni della relazione del super procuratore Robert Mueller sul Russiagate. "Il report conferma che il governo russo non ha compiuto alcuna ingerenza nelle elezioni del 2016 ...

Trump : correrò contro Sanders e Biden : ANSA, - NEW YORK, 16 APR - ''Ritengo che il pazzo Bernie Sanders e l'addormentato Joe Biden saranno i due finalisti'' democratici per le elezioni del 2020. Lo twitta il presidente americano Donald ...

Scontro sulla copertina di Vogue tra Melania Trump e Anna Wintour : È Scontro fra la First Lady Melania Trump e la potentissima direttrice di Vogue, Anna Wintour. Una battaglia per la copertina del prestigioso magazine di moda, sulla quale Melania non è mai apparsa da quando il marito Donald Trump è stato eletto presidente, ma neanche durante la campagna. Un trend che si oppone a quello di colei che l'ha preceduta: Michelle Obama è stata infatti immortalata più volte nei suoi ...

Trump torna a tuonare contro la Fed : non ha svolto bene il suo lavoro : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a tuonare contro la Federal Reserve, Fed,. E come sempre lo fa attraverso Twitter. "Se la Fed avesse svolto correttamente il proprio lavoro, cosa ...