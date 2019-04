Trovato senza patente al termine di inseguimento da film | arrestato 27enne

Escursionista disperso nel Bresciano : Trovato corpo senza vita : I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del giovane disperso da sabato sul Monte Guglielmo, nel Bresciano. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione del mancato rientro. Il ritrovamento dell’auto del 25enne sul versante Bresciano del Lago d’Iseo aveva consentito di identificare il punto di partenza sul sentiero che portava all’imbocco della salita per monte. Il corpo del giovane è stato rinvenuto a poca distanza. ...

Tragedia a Pasqua. Uomo Trovato senza vita sotto il ponte del Tesino : ROTELLA - Tragedia proprio nel giorno di Pasqua. Questa mattina è infatti stato trovato, sotto il ponte che sovrasta il fiume Tesino, il corpo senza vita di un Uomo di 32 anni di Montalto. A dare l'...

Modena : Trovato il corpo di una donna senza vita - è la terza in due mesi : Tre cadaveri ritrovati in due mesi. È questa la sconvolgente situazione nella quale si trova la provincia di Modena. L’ultimo cadavere è stato ritrovato da un signore che nella prima mattinata portava a spasso il cane. La donna era stesa in un canale con indosso solo un maglione, l’uomo si è immediatamente prodigato per avvertire le autorità che hanno fatto partire le indagine. La vittima è una donna straniera di circa 40 anni, come straniere ...

Trovato senza vita l'ex assessore Leonardo Brugiotti : E' stato Trovato privo di vita nel pomeriggio di giovedì 4 aprile nel giardino della sua abitazione di Perugia, l'architetto Leonardo Maria Brugiotti. Tutto lascerebbe pensare ad un gesto volontario, ...

Milano - è di una donna il corpo senza testa e arti Trovato in un rogo : È di una donna il corpo decapitato e carbonizzato stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, poco distante dal Parco Walter Chiari, a Milano, al termine dello...

Crotonese - neonato Trovato sepolto senza vita in un giardino di un'abitazione privata : Nella giornata di ieri, gli abitanti della città di Cirò, in provincia di Crotone, sono rimasti scossi da un inspiegabile avvenimento. Ossia il macabro ritrovamento di un neonato sotterrato nel giardino di un'abitazione privata. La cronaca dei fatti I carabinieri della stazione di Cirò Marina sono intervenuti intorno alle 18 di ieri in seguito ad una segnalazione, partita di un'abitazione privata. Le forze dell'ordine, si sono ritrovati davanti ...

Trovato in spiaggia il corpo senza vita di una 53enne. Ipotesi suicidio : PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio dove, questa mattina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di una 53enne di origini straniere per la quale sono ...

Muore lo chef stellato Luciano Zazzeri. Trovato senza vita nel suo garage : ... celebre per essere frequentato da star come Mick Jagger ma anche da politici, Beppe Grillo è di casa nel locale avendo una villa sulla spiaggia,, manager, vip dello spettacolo e personaggi del mondo ...

Mike Thalassitis - Trovato senza vita in un parco l’ex concorrente di “Love Island” : Il corpo senza vita trovato in un parco vicino alla sua casa, nell’Essex, in Inghilterra. Si tratta di Mike Thalassitis, un ex calciatore 26enne diventato famoso dopo aver partecipato a “Love Island“, reality show molto simile al nostrano Temptation Island. Secondo Sky News le cause della morte non sarebbero state accertate anche se la polizia non la considera sospetta. “Stava soffrendo molto per la morte della nonna. ...

