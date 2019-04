Trapani - Campagna Antincendio Boschivo 2019

trapaniok

(Di martedì 30 aprile 2019) Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione operativa presieduta dal Prefetto Tommaso Ricciardi per definire le strategie d'intervento atte a prevenire e contrastare, in ...

TelevalloMazara : AL VIA LA CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO IN PROVINCIA DI TRAPANI... - SimoneAureli : RT @IoRespiroOver65: Ha fatto tappa ieri a Trapani la campagna 'Io respiro' promossa dal Centro Studi di Economia Sanitaria in collaborazio… - FederAnziani_FA : RT @IoRespiroOver65: Ha fatto tappa ieri a Trapani la campagna 'Io respiro' promossa dal Centro Studi di Economia Sanitaria in collaborazio… -