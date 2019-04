Trapani | accoltella la moglie 55 volte | fermato un 43enne

tgcom24.mediaset

(Di martedì 30 aprile 2019) Dopo aver sferrato alla donna 55 pugnalate, l'uomo si è dato alla fuga e si è lanciato da un cavalcavia procurandosi diverse fratture. Soccorso, è stato portato in ospedale

Vito__Viola : Trapani, accoltella la moglie per 55 volte e tenta di suicidarsi: 43enne fermato L'uomo pensava di aver ucciso la d… - Infoconte : Accoltella la moglie per 55 volte: l'italiano #GuglielmoNurrito, 43enne di #MazaradelVallo (#Trapani) In prognosi r… - trapani24h : Trapani, accoltella la moglie e la riduce in fin di vita: fermato un 43enne -