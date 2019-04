Tottenham-Ajax | De Ligt | “Il nostro segreto? Siamo cresciuti col Dna Ajax…”

L'Ajax ad un passo dalla finale di Champions : Tottenham ko 1-0 : Marco Gentile La rete di van de Beek ha steso il Tottenham e permesso alL'Ajax di vincere la semifinale d'andata di Champions, l'8 maggio il ritorno di Olanda. Lancieri ad un passo dalla finale L'Ajax di ten Hag continua la sua marcia inarrestabile in Champions League e vince anche la semifinale d'andata in casa del Tottenham di Pochettino. Il nuovo tempio degli Spurs, già violato sabato in campionato dal West Ham, è stato ancora una ...

Tottenham-Ajax - Eriksen : “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del centrocampista dei londinesi Eriksen. “Li abbiamo fatti sembrare più forti di quello che sono. Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo non siamo stati bravi e ...

Tottenham-Ajax - Onana : “Scontro con Vertonghen? Non voglio commentare” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del portiere dei Lancieri Onana. “E’ stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata complicata ma l’importante è aver vinto. Adesso dobbiamo preparare il ritorno. Lo scontro con ...

Champions : Ajax vince 1-0 in casa del Tottenham - gol van de Beek : Ajax corsaro anche a Londra: Tottenham battuto 1-0 nella partita d'andata della prima semifinale di Champions League. Decisivo il gol al 15' di van de Beek, il migliore in campo. Dopo le vittorie con Real Madrid e Juventus l'Ajax si conferma squadra fortissima in trasferta. Primo tempo largamente dominato dagli olandesi, che nella ripresa vanno poi spesso vicini al raddoppio più di quanto non facciano i britannici per pareggiare. Un piede in ...

Infortunio Vertonghen - ko shock durante Tottenham-Ajax : le condizioni : Infortunio Vertonghen – Lo stop di Jan Vertonghen nel corso di Tottenham-Ajax, andata delle semifinali di Champions League, è stato di quelli davvero preoccupanti. Il difensore dei padroni di casa è stato costretto ad abbandonare il campo al 39′ a seguito di una violenta botta che gli ha causato una frattura al naso. LEGGI ANCHE: […] L'articolo Infortunio Vertonghen, ko shock durante Tottenham-Ajax: le condizioni proviene da ...