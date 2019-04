Teatro Era | ultimi appuntamenti della stagione teatrale

Enna Seconda giornata per il Tale'Tale' Talia. Per gli spettacoli serali debutta al Teatro Garibaldi di Enna alle 20 e 30 'Dna- Dove Nasce Ancora' produzione dell'Associazione' : Per gli spettacoli serali del festival Tale' Tale' Talia, ideato dall'associazione l'Alveare e realizzato con il patrocinio e sostegno economico del comune di Enna, Ersu di Enna ed ARS,condotto da ...

28 aprile - Anima Nera Teatro a Novoli - Le - con Try Creampie! Vuoi Venire a letto con me? : Gli spettacoli rientrano nella stagione teatrale di Novoli che si compone della programmazione ordinaria di Comune e Teatro Pubblico Pugliese e dell'attività del progetto di Residenza artistica Passi ...

La Libera Accademia del Teatro torna sul palco con due spettacoli : La Libera Accademia del Teatro inaugura la stagione dei saggi. La storica scuola cittadina romperà il ghiaccio alle 18.00 di domenica 28 aprile, al Teatro "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino, con ...

La Libera Accademia del Teatro torna sul palco con due spettacoli : Sabato 27 e domenica 28 aprile, Uberto Kovacevich presenta ad Arezzo il suo nuovo "Enrico Quarto" La Libera Accademia del Teatro inaugura la stagione deisaggi. La storica scuola cittadina romperà il ...

25 aprile - PASIONARIA : LA LIBERAZIONE SI FESTEGGIA AD ASTRAGALI Teatro CON ENZA PAGLIARA E DARIO MUCI -Lecce : Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi lavori hanno trovato casa in molti siti in Italia e all'estero anche ...

Mafia foggiana - Libera mette radici nel paese Teatro della strage del 2017 : nasce il presidio antimafia a San Marco in Lamis : Un seme, punto d’arrivo di un percorso iniziato nei giorni successivi alla strage che si consumò lungo la Pedegarganica il 9 agosto 2017 e allo stesso tempo l’inizio di un altro finalizzato a mettere in rete le associazioni attive sul territorio. A meno di due anni dai 4 morti ammazzati alle porte di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il paese che pianse Luigi e Aurelio Luciani, i contadini caduti sotto i colpi di ...

Notre-Dame - così la tragica storia di Quasimodo ed Esmeralda ha incantato il cinema e il Teatro : Notre-Dame non brucia più. Ma continuano a fare il giro del mondo in diretta tv le immagini delle rovine fumanti della cattedrale parigina, meta turistica più visitata d’Europa, luogo simbolico del cristianesimo occidentale. Uno squarcio di visione apocalittico che non avremmo mai voluto guardare in una replica altrettanto tragica quanto la diretta delle Twin Towers dell’11 settembre 2001. La monumentale chiesa, inimitabile esempio di gotico ...

Teatro Stabile d'Abruzzo - primo bilancio dell'era Cristicchi con Biondi e Marsilio : Simone Cristicchi ha voluto donare al presidente Marsilio e al sindaco Biondi la locandina di uno dei primi spettacoli dell'allora Teatro Stabile dell'Aquila "L'uomo, la bestia e la virtù", prodotto ...

Un'Opera allegra balla il rock : sfilata di vip al Teatro Costanzi : La vedova allegra versione anni Cinquanta, affollata di nomi illustri malgrado la pioggia. Parterre de rois al Teatro dell'Opera: va in scena la prima dell'operetta di Franz Lehár che il regista ...

Sabato sera a Teatro - su il sipario su tanti spettacoli : Sabato sera a teatro tra musica e classici in scena. It's app to you " o del solipsismo al teatro Pietro Aretino di Arezzo in scena Sabato 13 aprile alle 21. Da un'idea di Leonardo Manza n, di e con ...

Il volo del coleottero Teatro Musica porta in scena "I vestiti nuovi dell'imperatore" : ...anche dalla Fondazione della Cassa di Risparmio dell'Aquila e denominato "Chiamata alle arti" che ha previsto anche un corso di formazione sui mestieri del Teatro e una rassegna di spettacoli ...

L’incanto della Nuit Blanche al Teatro dell’Opera - tra la bellezza di Abbagnato e Dior : E’ una grande soddisfazione, di certo per il sovrintendente Carlo Fuortes, senza dubbio per il direttore creativo di Dior Couture, Maria Grazia Chiuri, che ha disegnato i costumi del balletto “Nuit Blanche”, aver riempito per quattro sere e cinque repliche i 1.600 posti dell’Opera di Roma per lo spe

“Il gabbiano” con Massimo Ranieri da stasera in scena al Teatro ABC di Catania : La stagione di prosa “Turi Ferro”, organizzata da ABC Produzioni, prosegue nel segno di due giganti della drammaturgia mondiale, Anton

Teatro GIOCATeatro TORINO Festival di Teatro per le Nuove Generazioni dal 10 al 13 aprile 2019 : Ma la connessione continua è davvero così indispensabile? E cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? Un attore, un giullare contemporaneo, porta il pubblico in un viaggio nel regno ...