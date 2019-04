' Stelle al merito del lavoro' | fra 61 siciliani due gli agrigentini insigniti

Stelle al Merito del Lavoro a due dipendenti di Poste Italiane di Napoli. : ... entrambi della provincia di Napoli ed impiegati in Poste Italiane, il prossimo 1° maggio saranno nominati presso la sala Newton a Città della Scienza "Maestro del Lavoro" dal Presidente della ...

Primo Maggio - 71 Stelle al merito del lavoro : ecco i premiati campani : NAPOLI. Mercoledì 1° Maggio alle ore 11 presso la Sala Newton - Città della Scienza - alla presenza delle massime autorità civili e militari, avrà luogo la cerimonia della consegna delle "Stelle al merito del lavoro" conferite dal Presidente della Repubblica a 71 nuovi " ...

BALLANDO CON LE Stelle 2019/ Diretta ed eliminato : 'Ascolti al top? Merito di...' : BALLANDO con le STELLE 2019, eliminato e Diretta terza puntata, 13 aprile: ballerini per una notte sono Mara Venier e Joe Bastianich.

Matteo Renzi - il delirio è completo : "I 5 Stelle sono esplosi per merito mio". Fin dove si spinge : "sono esplosi i 5 Stelle. E ne rivendico il merito". Matteo Renzi raggiunge nuove vette di auto-compiacimento e nell'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera prima nega l'esistenza di una corrente Renziana nel Pd, poi rilancia il trionfo del "Renzismo" ("Straordinariamente attuale la stag

Renzi giura fedeltà a Zingaretti e si prende il merito di aver 'distrutto' i 5 Stelle : Se riesce a tenere insieme meglio di altri tutto il mondo del centrosinistra, non posso che fargli un gigantesco in bocca al lupo'. 'Penso che chi ha fatto la guerra a me ha distrutto il Pd e aperto ...

Renzi : “I 5 Stelle esplosi - ne rivendico il merito. Reddito di cittadinanza è diseducativo e tiene in vita il voto di scambio” : Stanno “impantanando” il Paese, “qui sta accadendo un fatto enorme: l’Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico… Salvini e Di Maio stanno distruggendo il Paese“. E poi “il Reddito di cittadinanza è un fatto diseducativo per i giovani e tiene in vita il voto di scambio al Sud col ...

Renzi giura fedeltà a Zingaretti e si prende il merito di aver 'distrutto' i 5 Stelle : Matteo Renzi ha promesso lealtà al nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Onore a chi ha vinto, rispetto per il voto", ha affermato l'ex premier n un'intervista al Corriere della Sera, "vivo come una liberazione il fatto che ci sia un nuovo segretario. Tocca ad altri. Noi daremo una mano in modo leale e trasparente". "Sono stato leale con Bersani; perché non dovrei esserlo con Zingaretti?", si è chiesto Renzi, "le scissioni noi non le ...