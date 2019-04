Sri Lanka Tourism | pronti a far rinascere la destinazione

Al Baghdadi riappare in video dopo 5 anni : «Attacco in Sri Lanka vendetta per Baghouz» Mitra alla Bin Laden - L’analisi : Barba lunga (e rossa), kalashnikov al suo fianco, il leader dell’Isis si mostra in volto e si rivolge ad altri emiri jihadisti

Terrorismo - “Al Baghdadi appare in un video : Sri Lanka vendetta per Baghuz” : L’organo di propaganda video dell’Isis ha pubblicato un nuovo video in cui compare quello che sembra essere il leader del sedicente Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi. È la prima volta, dal celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014, che il terrorista compare in video. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. Barba lunga, appesantito, nel filmato il Califfo è seduto a gambe incrociate e ha un kalashnikov al ...

Sri Lanka vieta indumenti che coprono viso : “Impediscono identificazione”. Paura per attacchi con uniformi militari : In Sri Lanka sarà vietato indossare abiti che coprono il volto, anche per motivi religiosi. È con questo provvedimento legislativo di emergenza, seguito agli attentati terroristici di Pasqua, che il Paese cerca di limitare i rischi legati a nuovi attacchi nel Paese. Dopo 250 morti e centinaia di feriti, le istituzioni del Paese adottano così uno dei primi provvedimenti per evitare nuovi episodi di violenza legati all’estremismo ...

SriLankan Airlines ha registrato il 10 per cento di cancellazioni di voli in più - dopo gli attentati di Pasqua : Il CEO di SriLankan Airlines, la compagnia aerea di bandiera srilankese, ha detto che la società ha registrato un 10 per cento di cancellazioni in più sui propri voli nella scorsa settimana, e di aspettarsi che la percentuale salga ancora. Kishu Gomes,

Noi occidentali sordi allo Sri Lanka : "I radicali sanguinari che hanno fatto esplodere bombe e ucciso centinaia di persone la domenica di Pasqua in Sri Lanka hanno scelto i loro obiettivi con finalità ideologiche", scrive Ross Douthat. "Turisti e missionari, Coca-Cola e Chiesa cattolica: è lo stesso nemico invasore, marchi diversi per l

Stragi Sri Lanka - vietato velo integrale : 11.30 Le autorità dello Sri Lanka hanno vietato il velo integrale, dopo gli attentati che a Pasqua hanno fatto oltre 250morti. Lo riferisce la Bbc. Il presidente Sirisena ha precisato che si tratta di una misura di emergenza. Messo al bando ogni "indumento che ostacoli identificazione", dice senza citare espressamente burqa e niqab. La polizia lancia una nuova allerta:"Ci potrebbe essere un'ondata di attentati" messi a segno da "persone con ...

In Sri Lanka non è ancora finita : Negli ultimi giorni ci sono stati altri morti durante le operazioni di polizia, e non si sono celebrate messe per il timore di nuovi attentati

Attentati di Pasqua - il presidente dello Sri Lanka vieta il niqab : Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha annunciato il divieto di indossare veli islamici come il niqab, che coprono completamente il volto, in nome della "sicurezza nazionale". La ...

Sri Lanka - miliardari Povlsen e Ibrahim : figli morti/ Tre erano bambini - 2 kamikaze : Il destino di due miliardari, Povlsen e Ibrahim, che hanno perso i loro figli negli attacchi in Sri Lanka: a morire sono stati tre bambini e due kamikaze.

Sri Lanka - Isis : 3 dei nostri nel blitz : ANSA, - AMPARA, SRI Lanka,, 28 APR - L'Isis ha rivendicato la presenza di tre dei suoi miliziani tra le persone morte venerdì sera in una sparatoria con la polizia nell'est dello Sri Lanka. In una ...

Ancora sangue in Sri Lanka : trovati 15 cadaveri dopo il blitz in un covo : Nuovo bagno di sangue in Sri Lanka: 15 morti, tra cui sei bambini e tre donne. E la responsabilit viene di nuovo attribuita a presunti membri del gruppuscolo radicale islamico National Thowheed Jamath,...