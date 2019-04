Snooker | Mondiali Sheffield 2019 | giornata perfetta per Judd Trump | un piede in

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : gran rimonta di Judd Trump - ai quarti anche John Higgins : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si completano gli ultimi quattro incontri del secondo turno, e sono così definiti i quarti di finale. Si concretizza la rimonta dell’inglese Judd Trump che, partito sotto 7-9, supera 13-9 il cinese Ding Junhui, mentre saluta la competizione il cinese Zhou Yuelong, che cede 9-13 all’inglese Ali Carter. Fuori anche l’inglese Barry Hawkins, che viene superato ...

Snooker - Mondiali 2019 : fatica Hudd Trump - leggero vantaggio per Barry Hawkins : Nuova serata di gare a Sheffield, dove sono in corso i Mondiali di Snooker 2019, nella quale si sono svolte quattro sfide dei quarti di finale, tuttavia non ancora concluse. Dopo la seconda parte, costituita da sedici frame, il numero 5 del ranking mondiale John Higgins, scozzese, sta faticando più del previsto contro l’inglese Stuart Bingham, essendo attualmente sull’8-8, mentre il cinese Ding Junhui è attualmente in vantaggio di ...

Snooker - Mondiali 2019 : eliminati a sorpresa Selby e Williams - Stephen Maguire rispetta il pronostico : Giornata particolare e difficile a Sheffield, dove sono in corso i Mondiali di Snooker 2019, e dove agli ottavi di finale abbiamo dovuto salutare due dei grandi favoriti della manifestazione, fermati da avversari certamente non irresistibili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo il nostro recap dalla mancata rimonta dell’inglese Mark Selby, numero 2 del tabellone, che è stato sconfitto per 13-10 dal ...

Snooker - Mondiali 2019 : Neil Robertson è il primo ammesso ai quarti di finale - in difficoltà Mark Selby : Si è conclusa nella notte la prima giornata del secondo turno dei Mondiali di Snooker 2019, che in quel di Sheffield stanno mettendo di fronte i migliori talenti del circuito, con risultati anche un po’ a sorpresa, come il momentaneo distacco dell’inglese Mark Selby, grande favorito, che attualmente si trova in svantaggio 9-7 dopo 16 frame, contro il connazionale Gary Wilson, numero 32 del ranking. Tutto facile invece per ...

Snooker - Mondiali 2019 : tutto facile per Kyren Wilson - vince anche Ali Carter : Si è chiuso quest’oggi il primo turno dei Mondiali di Snooker 2019, che in quel di Sheffield hanno visto due sfide molto importanti che hanno decretato gli ultimi ammessi agli ottavi di finale. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal più scontato, ovvero il successo dell’inglese Kyren Wilson, numero 8 del ranking mondiale, che ha superato senza troppi problemi per 10-4 lo scozzese Scott Donaldson, ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : gran rimonta di Judd Trump - non ce la fa Mark Allen. Sul velluto Barry Hawkins : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si sono completati altri tre incontri di primo turno, mentre gli ultimi due sono iniziati oggi e verranno completati domani, quando scatteranno anche i primi incontri del secondo turno. Si concretizza al frame decisivo la rimonta dell’inglese Judd Trump che, partito sotto 3-6, supera 10-9 il thailandese Thepchaiya Un-Nooh, mentre non riesce ad imitarlo il nordirlandese Mark ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : James Cahill riscrive la storia! Un amatore elimina Ronnie O’Sullivan : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si sono completati altri tre incontri di primo turno, mentre altri due sono iniziati ieri e verranno completati oggi. In una pazza giornata viene eliminato il numero uno al mondo Ronnie O’Sullivan, già cinque volte campione del mondo, che viene clamorosamente battuto da James Cahill, il primo amatore della storia ad essersi spinto fino al tabellone principale dei Mondiali, il ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : passa John Higgins - chiamato a rimontare Ronnie O’Sullivan : Proseguono a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si sono completati altri tre incontri di primo turno, mentre altri due sono iniziati ieri e verranno completati oggi. passano tutte le teste di serie: l’inglese Shuan Murphy completa il cappotto contro il cinese Luo Haonghao e dopo il 9-0 di metà gara, chiude 10-0. Lo scozzese John Higgins ripartiva invece dal 6-3 del giorno prima contro l’inglese Mark Davis e vince 10-7, ...

Snooker - Mondiali 2019 : Neil Robertson straripante - vince anche Ding Junhui : Si è chiusa la seconda giornata di gare a Sheffield, nel Regno Unito, dove sono in corso i Mondiali di Snooker 2019, con ben quattro sfide valide per il primo turno, in cui sono stati assegnati altri posti per gli ottavi di finale. Iniziamo il nostro recap dal largo successo dell’australiano Neil Robertson, numero 4 della classifica mondiale, che ha superato con un netto 10-1 il cipriota Michael Georgiou, proveniente dalle qualificazioni, ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : Mark Williams passa il turno - devastante Neil Robertson : Sono scattati a Sheffield i Mondiali di Snooker: in Inghilterra si è completato uno degli incontri di primo turno, mentre altri quattro hanno visto andare in scena la prima parte. Nell’unico verdetto emesso sorride il campione uscente, il gallese Mark Williams, il quale supera per 10-7 l’inglese Martin Gould. devastante la prestazione dell’australiano Neil Robertson, al quale manca un solo frame per la vittoria dopo ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : Mark Williams per il back-to-back - Ronnie O’Sullivan cerca il sesto titolo : Effettuato il sorteggio del tabellone principale con le 16 teste di serie: da domani, sabato 20 aprile, a Sheffield, in Inghilterra, si disputeranno i Mondiali di Snooker. Cinque turni ad eliminazione diretta, spalmati su 17 giorni di gare, porteranno alla proclamazione del nuovo campione del mondo il 6 maggio. Il campione uscente, il gallese Mark Williams, sarà opposto all’inglese Martin Gould, mentre grande curiosità ci sarà attorno al ...

Snooker - Mondiali 2019 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i giocatori? Cifre milionarie! : Il Mondiale 2019 di Snooker è uno degli eventi sportivi più attesi in Gran Bretagna. La rassegna iridata che si svolge al Crucible Theatre di Sheffield regala sempre tante emozioni agli appassionati di biliardo che dal 20 aprile al 6 maggio potranno divertirsi con le geste dei migliori giocatori del Pianeta. Si incomincia dai sedicesimi di finale, si gioca un tabellone a eliminazione diretta che porterà all'attesissimo atto conclusivo.