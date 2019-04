Simona Ventura e il futuro in Rai | Stiamo parlando con l' azienda

Simona Ventura shock : “Prima di The Voice mi sono sentita umiliata” : The Voice of Italy, parla Simona Ventura: “All’Isola dei Famosi mi sono sentita umiliata” A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di The Voice 2019, Simona Ventura ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiùTv, con la quale si è raccontata a 360 gradi, ripercorrendo la sua brillante carriera, con particolare riferimento agli ultimi anni. E a proposito degli ultimi anni, ...

Simona Ventura... Morgan è un seduttore - Gigi D'Alessio vittima dei pregiudizi : Il ritorno in Rai dopo 8 anni con The Voice, un nuovo programma dopo X Factor e L'Isola dei Famosi, la tv che cambia, il rapporto con Maria De Filippi e con l'ex compagno Stefano Bettarini: Simona Ventura si racconta al Corriere della Sera. Riapparire sui canali della tv pubblica dà sempre le stesse sensazioni alla presentatrice: "Come se 8 anni non fossero mai passati. Ho ritrovato un affetto straordinario, un senso di appartenenza".Un ...

Simona Ventura : in tanti mi volevano male - ma ora rinasco con «The Voice» : «Il lunedì è un giorno duro». Simona Ventura sta mangiando minestrone perché una volta alla settimana fa il digiuno, ovvero solo liquidi. Deve tenersi in forma, fedele al suo slogan: «Crederci sempre, ...

Alessandro Cattelan : "The Voice of Italy? Ho fatto l'in bocca al lupo a Simona Ventura" : Chi dei talent ne sa una più del diavolo sicuramente è Alessandro Cattelan, saldamente alla conduzione di X Factor Italia dal 2011 su Sky Uno, vede Simona Ventura (ex giudice del programma) tornare al suo ruolo di conduttrice. Il destino ha voluto capitasse proprio in un reality show, The Voice of Italy giunto alla sesta edizione iniziata lo scorso martedì 23 aprile su Rai 2.Da collega a collega Cattelan, ospite di Tv Talk su Rai 3, ha ...

«The Voice» - gli ascolti premiano Simona Ventura e i giudici : Nella serata di martedì affollata di talent e reality, col «Grande Fratello» spostato per Pasquetta,, ha esordito la nuova edizione di «The Voice of Italy», versione nazionale di uno dei format più ...

#TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del 23 aprile 2019 – Simona Ventura alla guida del talent show targato Rai 2. : La musica torna a battere sul Due! È proprio il caso di riciclare lo slogan che accompagnava i programmi musicali della Rai Due di inizio decennio per annunciare la sesta edizione di The Voice of Italy. Il talent show, infatti, torna questa sera alle 21:20, con una formula rinnovata per l’ennesimo tentativo di rilancio di una trasmissione che, dal 2013 ad oggi, non […] L'articolo #TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del ...

Quanto guadagna Simona Ventura : stipendio e patrimonio della conduttrice : Quanto guadagna Simona Ventura: stipendio e patrimonio della conduttrice Quanto guadagna Simona Ventura? Tra le ricerche più frequenti dei fan della tv e dello spettacolo relative ai Vip più seguiti, due cose catalizzano l’attenzione. La famiglia (moglie, marito, figli, etc.) e lo stipendio. Semplice curiosità o voglia di sapere Quanto vale il talento di un personaggio dello spettacolo. Con il ritorno alla Rai alla conduzione di The Voice ...

#TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del 23 aprile 2019 – Simona Ventura alla guida del talent show targato Rai 2. : La musica torna a battere sul Due! È proprio il caso di riciclare lo slogan che accompagnava i programmi musicali della Rai Due di inizio decennio per annunciare la sesta edizione di The Voice of Italy. Il talent show, infatti, torna questa sera alle 21:20, con una formula rinnovata per l’ennesimo tentativo di rilancio di una trasmissione che, dal 2013 ad oggi, non […] L'articolo #TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del ...

Simona Ventura : "Ascolti The Voice? Contenta - competitor è Le Iene - non Grande Fratello" : "Sono molto Contenta del risultato. Ma devo dire che la cosa che mi ha reso ancora più felice sono i tantissimi messaggi di affetto e di complimenti ricevuti dopo la trasmissione". Simona Ventura ha commentato così con l'AdnKronos l'esordio al timone di The Voice of Italy, che ieri sera ha fatto registrare 2.435.000 spettatori e l'11.15% di share (qui tutti gli ascolti). La conduttrice ha analizzato il risultato così:Ieri era una serata ...

Simona Ventura commenta gli ascolti di The Voice : “Serata difficile” : The Voice of Italy: Simona Ventura dice la sua sugli ascolti Ieri sera è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di The Voice. E alla conduzione del popolare talent show targato Rai Due c’è nientepopodimeno che Simona Ventura. Ma come saranno andati gli ascolti? Più o meno in linea con quelli registrati l’anno scorso. E proprio a tal proposito la conduttrice, giusto poco fa all’Adnkronos, ha voluto dire la sua, ...

Simona Ventura : "Ascolti The Voice? Contenta - competitor è Le Iene - non Grande Fratello" : "Sono molto Contenta del risultato. Ma devo dire che la cosa che mi ha reso ancora più felice sono i tantissimi messaggi di affetto e di complimenti ricevuti dopo la trasmissione". Simona Ventura ha commentato così con l'AdnKronos l'esordio al timone di The Voice of Italy, che ieri sera ha fatto registrare 2.435.000 spettatori e l'11.15% di share (qui tutti gli ascolti). La conduttrice ha analizzato il risultato così:Ieri era una serata ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso regola subito The Voice di Simona Ventura : share - ecco le cifre : L'attesissima sfida televisiva ha finalmente un esito. Barbara D'Urso batte Simona Ventura, che comunque si difende bene. The Voice, su Raidue, ottiene l'11,15%, il Grande Fratello registra il 17,7%. Analizza Giulio Pasqui, esperto di Tv: "The Voice parte con l’11,2% nonostante l’impressionante batt

Ascolti GF 16 e The Voice : Barbara d’Urso batte Simona Ventura : Ascolti di ieri: i risultati di d’Urso, Ventura e Marcuzzi Una serata piena quella di ieri sera, che ha visto vincere il Grande Fratello di Barbara d’Urso con 2.959.000 telespettatori e il 17,7% di share. Buona la prima per Simona Ventura e il suo ritorno su Rai2 dopo quasi 10 anni con The Voice of Italy. Per il talent canoro i telespettatori sono stati 2.435.000 pari all’11,15% di share. Su Italia1 invece Le Iene, nella ...

Simona Ventura - frecciatina a Giovanni Ciacci. E il riferimento è su Barbara D'Urso : A poche ore dal debutto alla conduzione di The Voice of Italy 2019, Simona Ventura è stata ospite su Rai 2 a Detto Fatto. Nel corso dell'intervista, la conduttrice sembra aver lanciato una frecciatina ...