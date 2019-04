Salvini | in arrivo libro-intervista pubblicato da casa editrice vicina a Casapound - Sky

'In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate' - dice Salvini : 'Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia'. Ad annunciarlo ...

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...

Scandalo in arrivo per la Raggi? Salvini : “Non è adeguata a svolgere il compito di sindaco” : Potrebbe scoppiare un gran caos su Virginia Raggi, accusata di aver fatto pressioni a Lorenzo Bagnacani ex numero uno di AMA, successivamente licenziato. Salvini attacca la sindaca: “Non è adeguata a svolgere il compito di sindaco” L’ex presidente e ad dell’Ama Lorenzo Bagnacani ha consegnato a fine marzo ai magistrati della procura di Roma che … Continue reading Scandalo in arrivo per la Raggi? Salvini: “Non ...

Matteo Salvini - retroscena esplosivo : "Abbiamo appena cominciato". Tornado in arrivo - guerra con la Meloni? : "È solo l'inizio, abbiamo appena cominciato". Ai suoi uomini Matteo Salvini spiega così l'attacco frontale a Virginia Raggi e al governo M5s di Roma. Anche i leghisti sono rimasti spiazzati dall'accelerazione impressa dal segretario e vicepremier. Secondo Repubblica, i sondaggi riservati in mano al

Def in dirittura d'arrivo - Salvini pretende flat tax. Siri : 'A Tria proposto 15% fino a 50.000 euro' : Matteo Salvini a tutto campo, avverte più o meno velatamente il ministro dell'economia Giovanni Tria, nella settimana in cui verrà presentato il Def. Parlando a 'Non è l'Arena', il leader leghista ha ricordato il cavallo di battaglia della Lega inserito nel contratto del ...

SCENARIO/ Di Maio e Salvini preparano l'arrivo della troika : L'accordo fra Tria, Salvini e Di Maio sul risarcimento ai risparmiatori truffati è stato raggiunto, ma il governo è destinato ugualmente ad avvitarsi

Migranti in arrivo - Salvini può chiudere i porti? Cosa può fare - e cosa no - : Nelle ultime ore , l'hashtag #chiudiamoiporti è tornato a moltiplicarsi su Twitter. Era già successo a giugno: l'aveva lanciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, per impedire alla nave Aquarius,...

Opere bloccate valgono 36 miliardi. Salvini : "In arrivo Dl sblocca cantieri" : Accantonato temporaneamente il nodo della TAV con uno stratagemma squisitamente contrattualistico , ideato dal Premier Giuseppe Conte, l'attenzione si sposta sul problema più generale delle Opere ...

Salvini : "Mai parlato di crisi di Governo". La Tav? "In arrivo Dl sblocca cantieri" : ... costi quello che costi, processo sì o processo no" ha poi detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno sempre dalla Scuola di Formazione Politica della Lega di Milano, ...