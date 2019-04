Rugby | Favaro lascia | farà il poliziotto

Rugby - Simone Favaro dice addio alla palla ovale : farà il poliziotto : A 30 anni Simone Favaro dice basta con il Rugby: il flanker delle Fiamme Oro appende gli scarpini al chiodo e si dedica a tempo pieno ad essere un poliziotto. Per lui in carriera, dal 2009, 36 caps in azzurro con tre diversi CT, e tante maglie di club vestite, fino all’approdo ai cremisi due stagioni fa. Lo annuncia l’ANSA, al quale l’atleta ha dichiarato: “Il Rugby è il gioco più bello del mondo. Ho fatto della mia ...