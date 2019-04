Ronaldo | che passione per le auto | occhi sulla nuova Bugatti da 11 milioni di euro

Kutuzov : “Non credevo che Cristiano Ronaldo sarebbe diventato così forte. Allo Sporting pensava solo a…” : Intervista della “Gazzetta dello Sport” a Vitali Kutuzov, ex attaccante bielorusso, compagno di Cristiano Ronaldo Allo Sporting Lisbona. L’ex attaccante del Bari ricorda il primo dei 600 gol con i club di Ronaldo, il 7 ottobre 2002 contro la Moreirense: “Fu proprio una bella giornata: io segnai il primo gol alla mezz’ora con un diagonale di destro, poi doppietta di Cristiano e 3-0 finale. Ma più dei gol ricordo le ...

Adani - altra stoccata ad Allegri : che siluro su Ronaldo! : Adani Allegri- Allegri, intervistato ai microfoni di “Che tempo che fa” ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla recente lite con Adani nel post partita di Inter-Juventus. Non si è fatta di certo attendere la risposta del commentatore di “Sky”, ex difensore di Inter e Fiorentina, ai microfoni di “Radio Deejay”. […] More

Che tempo che fa - Allegri “svela” i segreti del suo spogliatoio. Littizzetto : “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli?” : Ospite di Che tempo che fa, su Rai1, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è “seduto” in panchina con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio e si è prestato alle domande ironiche dell’attrice e comica torinese: “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli? E Dybala, sotto la doccia, lo hai mai visto?”. Video Rai L'articolo Che tempo che fa, Allegri “svela” i segreti del suo spogliatoio. ...

Juventus - nella lista degli acquisti richiesti da Ronaldo ci sarebbe anche Isco : La conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche per la prossima stagione è stata apprezzata dai tifosi bianconeri, delusi inevitabilmente dalla sconfitta bianconera nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Sembra però che il portoghese abbia però richiesto alla dirigenza bianconera di intervenire in maniera massiccia sul mercato, per cercare di essere competitivi soprattutto in Champions League. L'ambizione del portoghese può ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo e Bonucci 'vincere è l'unica cosa che conta' : Questa mattina la Juventus ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla gara contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questo importante match potrebbe ritrovare Giorgio Chiellini che ormai lavora con i compagni. Il tecnico livornese, infatti, nonostante i suoi ragazzi abbiano già vinto lo scudetto vuole comunque continuare a vincere. L'allenatore della Juve però farà alcuni esperimenti che potrebbero essere utili anche nell'ottica della ...

La Partita del Cuore su Rai 1 il 27 maggio : ci sarà anche Cristiano Ronaldo : Partita del Cuore, si torna in campo: l’evento benefico all’Allianz Stadium All’Allianz Stadium di Torino il 27 maggio andrà in scena la Partita del Cuore. L’evento benefico, giunto alla 28esima edizione, andrà in onda in prima serata su Rai Uno. A sfidarsi, come da tradizione, saranno la squadra dei Campioni della ricerca e la Nazionale […] L'articolo La Partita del Cuore su Rai 1 il 27 maggio: ci sarà anche ...

Cristiano Ronaldo - il fuoriclasse che ha ingigantito la statura della Juve : Esattamente il 10 luglio 2018, quando il colpo di mercato più clamoroso e impensabile è diventato realtà: Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte del mondo insieme a Messi, è della Juve. Si tratta ...

Ronaldo nervoso per l'eliminazione : il gesto che fa discutere : Uscendo dal campo al termine di Juventus-Ajax, Cristiano Ronaldo è stato immortalato da un tifoso sugli spalti dello Stadium mentre esprime tutto il proprio rammarico per l'eliminazione dalla ...

Pochettino esulta come Ronaldo e Simeone : gli attributi 'mostrati' nello spogliatoio : ROMA - Si può dire che è diventato il gesto di questa Champions League , sdoganato da Simeone prima, Cristiano Ronaldo poi, ed ora anche dal tecnico del Tottenham Pochettino . Mostrare gli attributi, ...

Dolores - la madre di Cristiano Ronaldo : 'Mi ha detto che non può fare miracoli' : Nonostante siano passati alcuni giorni, l'argomento principale resta la cocente eliminazione della Juventus nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, inaspettata da parte degli addetti ai lavori. Non è il solo risultato sorprendente di questa competizione europea, considerando la sconfitta del Real Madrid agli ottavi di finale (sempre per 'merito' degli olandesi) e quella, sempre ai quarti, del Manchester City. Ritornando alla ...

Juve - Ronaldo e i 300 milioni investiti. Perchè l'Europa di Allegri è un flop : Per capire come Max Allegri ha vinto cinque scudetti con la Juve bisogna forse ricordare come ha perso il primo al Milan contro Conte . Quando lui aveva Ibrahimovic, Pato, Thiago Silva, Inzaghi, Nesta ...

Juve - la mamma di Ronaldo : «Cristiano dice che non può fare miracoli da solo» : «Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale. Sarà per la prossima. Cosa mi ha detto? `mamma, non faccio miracoli´». Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, racconta le sensazioni del figlio ...

Cristiano Ronaldo - la mamma è sibillina : "Mi ha detto che non può fare miracoli" : Cristiano Ronaldo ha fatto il suo dovere tra gli ottavi e i quarti di finale: il fuoriclasse di Funchal ha realizzato cinque reti in quattro partite in queste sfide ad eliminazione diretta che fanno salire a quota 126 le sue marcature in Champions League. La Juventus è uscita malamente e meritatamente dalla competizione per club più prestigiosa ed importante al mondo e secondo quanto riporta il portale A Bola, l'ex attaccante di Sporting ...