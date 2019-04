Roma | incidente choc sulla Salaria | moto si schianta contro un furgone | morto un uomo di

Incidente sfiorato al Tour de Romandie : pedone e cane attraversano la strada - Kilian li evita per un soffio [VIDEO] : Incredibile rischio per un pedone nella prima tappa del Tour de Romandie: Kilian lo evita per miracolo E’ in corso la prima tappa del Tour de Romandie: i corridori stanno disputando la cronometro individuale di 3,9 km a Neuchâtel. Non sono mancati i colpi di scena: se Campenaerts, uno dei favoriti alla vittoria finale, è stato protagonista di un brutto scivolone che gli ha fatto perdere tempo prezioso, Kilian ha dovuto fare i conti ...

Roma. Morto in un incidente Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia : Tragedia della strada a Roma. In un incidente è Morto Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia. L’impatto è avvenuto su

Incidente a Ciao Darwin : la Procura di Roma apre un’inchiesta e sequestra i rulli del Genodrome : Ciao Darwin, rulli Genodrome I famigerati rulli del Genodrome di Ciao Darwin sono finiti sotto sequestro. Ora non si scherza più. Dopo l’Incidente capitato a Gabriele Marchetti durante lo svolgimento della prova ad ostacoli nel programma di Canale5, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e ‘messo i sigilli’ alle strutture su cui si è consumato il grave infortunio. L’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. A ...

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto un concorrente della trasmissione “Ciao Darwin” : La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla trasmissione televisiva Ciao Darwin di Canale 5, in seguito a un incidente avvenuto nella puntata dello scorso 19 aprile (e registrata il 17), dove è rimasto ferito uno dei concorrenti. Gabriele Marchetti,

Natale di Roma (753 a.C.-2019 d.C.) - l?intramontabile idea della città eterna non è un incidente del Ventennio : L?oracolo di Delfi, assicurava Platone, «siede sull?ombelico della terra». Ma poi sarebbe arrivata l?Urbe. Con l?avvento di Roma, i centri classici andarono...

Incidente tra auto e autobus in via Roma - tre feriti lievi : BOLZANO . Incidente questo pomeriggio, poco dopo le 16.30, in via Roma. Coinvolte un'automobile ed un autobus di linea. L'auto, che arrivava da via Vicenza, si è immessa su via Roma dopo che un camion ...

Crotone - brutto incidente a Roma al pullman che trasportava la squadra di pallanuoto di serie A2 della R.N. Auditore Metal Carpenteria : Ieri sera nei pressi Monterotondo (Roma) la squadra di pallanuoto, la Rari Nantes Crotone è rimasta coinvolta in un incidente

Roma - incidente sulla A1 coinvolge pullman di bambini in gita : 6 feriti : Sei persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, in un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A1 all'altezza del comune di Zagarolo, alle porte di Roma. Un pullman che stava trasportato un gruppo di bambini in gita scolastica è rimasto coinvolto in un incidente con un'automobile e un autoarticolato, con una dinamica ancora da verificare.Cinque bambini di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, tutti ...

