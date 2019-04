Recensione Huawei Watch GT Active | con affetto da Huawei | per tutti gli amanti dello sport

Recensione Huawei P30 Lite : come ogni anno è quello che mette tutti d’accordo : Abbiamo provato Huawei P30 Lite ed è proprio quello che ci aspettavamo, un prodotto equilibrato, adatto a tutti e senza particolari sorprese. L'articolo Recensione Huawei P30 Lite: come ogni anno è quello che mette tutti d’accordo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P30 : è lui il Re del rapporto dimensioni/autonomia : Ecco la nostra Recensione di Huawei P30, prodotto di fascia alta con dimensioni compatte e una lunga autonomia. Ci è piaciuto da cima a fondo, nonostante qualche peccatuccio veniale. L'articolo Recensione Huawei P30: è lui il Re del rapporto dimensioni/autonomia proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro è lo smartphone del 2019 : la Recensione di GQ : Chi cerca uno smartphone top di gamma vuole soprattutto prestazioni, fotocamere al top e una batteria in grado di farti arrivare con comodità a fine giornata. Per questo Huawei ha messo sul tavolo queste tre caratteristiche e ci ha costruito intorno il nuovo Huawei P30 Pro, l'ultimo gioiello uscito dai laboratori dell'azienda di Shenzen. Giochi, applicazioni, riproduzione video vengono gestiti senza la minima sensazione di affaticamento, mentre ...

Recensione Huawei FreeBuds Lite : buon prezzo e funzioni smart : La nostra Recensione delle Huawei Free Buds Lite, cuffiette true wireless che vi regaleranno insieme al Huawei P30 Lite. L'articolo Recensione Huawei FreeBuds Lite: buon prezzo e funzioni smart proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P30 Pro : autonomia e fotocamera da riferimento : Ecco la nostra Recensione di Huawei P30 Pro, il nuovo super top di gamma cinese che promette miracoli sul comparto fotografico. L'articolo Recensione Huawei P30 Pro: autonomia e fotocamera da riferimento proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P30 - il fratello minore del P30 Pro : Huawei P30 è il fratello minore del P30 Pro di cui abbiamo pubblicato la prova completa pochi giorni fa. Ha un prezzo di 800 euro circa, contro i 1.000 euro del top di gamma, propone un comparto fotografico di primo livello, anche se non è rivoluzionario come quello della versione Pro, e soddisfa nell’ambito delle prestazioni. La qualità costruttiva è indiscutibile, peccato per la certificazione di impermeabilità che è solo IP53: si può ...

Recensione del Huawei P30 Pro - il nuovo smartphone top di gamma di Huawei : Huawei P30 Pro è lo smartphone al top di gamma annunciato pochi giorni fa, che ha attirato l’attenzione per il comparto fotografico, in particolare l’inedito zoom periscopico. Avevamo lasciato in sospeso i giudizi su questa e altre caratteristiche in attesa di test approfonditi, ora possiamo tirare le somme e spiegarvi cosa abbiamo visto durante le prove. Oltre al comparto fotografico, che è la chiave di volta del P30 Pro, abbiamo ...

Recensione Huawei Mate 20 : la prova dopo 5 mesi dal lancio : Huawei Mate 20 è uno dei Top di gamma di fascia alta di Huawei dell’anno 2018 (fratello minore del Huawei Mate 20 Pro). dopo 5 mesi di utilizzo, verifichiamo come si comporta in generale il dispositivo. Confezione La confezione esteticamente è molto gradevole, di colore nero e con stampato sopra il logo di Huawei e di Leica, l’azienda che ha sviluppato le triple fotocamere per il dispositivo. All’interno troviamo un ...