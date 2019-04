Ramelli | per la Procura di Milano manifestazione fascista e non autorizzata

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Milano - antifascisti in corteo contro presidio per Ramelli : “Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave” : “Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica”. È questo l’appello lanciato dal responsabile milanese dell’Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di Milano. “In questo giorno vogliamo ricordare Gaetano Amoroso ucciso dai fascisti negli anni Settanta, ma vediamo con preoccupazione la ...

Milano - braccia alzate e saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli. Due feriti negli scontri : Si è conclusa con il triplo ‘Presente‘ e il braccio alzato per il saluto romano la commemorazione per Sergio Ramelli a Milano alla quale hanno partecipato circa 1000 persone. Al termine della “passeggiata”, come l’hanno definita i militanti, concordata con la forza pubblica, i manifestanti si sono schierati silenziosamente davanti alla lapide in via Paladini, dove il giovane di estrema destra venne aggredito il 29 ...

Neofascisti a Milano - tensione e scontri al corteo per Ramelli | : Almeno mille le persone al corteo organizzato dall’estrema destra. Cariche di alleggerimento della polizia

Neofascisti a Milano - tensione e scontri. Tafferugli al corteo per Ramelli | : Almeno mille le persone al corteo organizzato dall’estrema destra. Cariche di alleggerimento della polizia

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : due feriti : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Sono state due, consecutive, le cariche di alleggerimento che la polizia ha dovuto fare per far rispettare il divieto di sfilare in corteo...

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : tre feriti : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Un lungo stop deciso dalla Questura e ora il corteo può riprendere. Tafferugli e scontri con le forze dell'ordine sono avvenuti...

Estrema destra - due cariche e due feriti al corteo milanese per Ramelli : Due cariche, consecutive, per interrompere la marcia dei manifestanti di Estrema destra in viale Romagna a Milano. Il corteo di circa mille persone è partito nel pomeriggio del 29 aprile nonostante il ...

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra DIRETTA : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

Milano - corteo per Ramelli : scontri tra neofascisti e polizia - due feriti Foto|Video : Un gruppo di militanti di CasaPound, guidato dal leader Gianluca Iannone, ha dato il via al «blitz» in viale Romagna, sfidando il divieto della prefettura. In contemporanea la manifestazione degli antifascisti, tenuti a distanza dalla questura

Milano - scontri al corteo per Ramelli tra l?estrema destra e la polizia : tre feriti Diretta : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra. Gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha deciso di lasciare il...

Milano - scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra al corteo per Sergio Ramelli : un ferito : Tafferugli a Milano tra manifestanti dell’estrema destra e polizia. Il gruppo, circa 300 persone, ha deciso di sfidare i divieti imposti dalla prefettura, e ha lasciato il presidio organizzato in ricordo di Sergio Ramelli per dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. È stato però bloccato dagli agenti di polizia in assetto antisommossa a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo ...