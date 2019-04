Programmi TV di stasera | martedì 30 aprile 2019 Il Segreto e Una Vita sforano contro la

Programmi TV di stasera - lunedì 29 aprile 2019. Su Rete4 «Quarta Repubblica» : Nicola Porro Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – L’Odore della notte - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2002, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Il pullover regalatogli da Livia, irrimediabilmente rovinato; il grande “aulivo” saraceno, fedele confidente, barbaramente abbattuto; tanti piccoli segnali della vecchiaia che si avvicina. Questa nuova avventura non incomincia sotto i migliori auspici ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 29 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 29 aprile 2019: su Rai 1, dopo il gioco I soliti ignoti, il ritorno, alle 21,25 vedremo la fiction Il commissario Montalbano – L’odore della notte, preceduta da una breve presentazione di Andrea Camilleri. Su Rai 2 nuovo appuntamento con il varietà Made in sud, mentre su Rai 3 – dopo Un posto al sole – ci sarà l’approfondimento con Report. Rete 4, dopo ...

Stasera in Tv lunedì 29 aprile 2019 : i film e i Programmi da vedere : Anticipazioni della puntata: Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro. In apertura, grande attenzione al caso Siri e ai rapporti tra gli ...

Mediaset Extra 21:15 Grande Fratello 0:00 Grande Fratello Tv 2000 19:00 Sport 2000 19:30 Buone

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 28 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 28 aprile 2019: Rai 1 ci propone il consueto appuntamento domenicale con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Su Rai 2 appuntamento coi telefilm NCIS e FBI. Su Rai 3 assisteremo a Un giorno in pretura. Canale 5 dedica la serata al film Il premio; si tratta di un road movie con un cast di rilievo, diretto ed interpretato da Alessandro Gassmann, che si sofferma su complesse dinamiche ...

Programmi Tv Stasera 28 aprile in Onda su Rai - Mediaset - La7 : Su Italia 1 , ore 21:30 Le Iene Torna l'appuntamento domenicale con "Le Iene Show", servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste. Vediamo ora i Programmi tv Stasera sugli altri ...

il furto, ruba il necessario per comprare un'attrezzatura di base e iniziare a girare le strade di Los Angeles in cerca di incidenti, furti e cronaca dura da rivendere ad un'emittente locale

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 27 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 27 aprile 2019: Rai 1 dedica il prime time all’intrattenimento con lo spettacolo Ballando con le stelle, presentato come sempre da Milly Carlucci. Rai 2 trasmette un doppio appuntamento con il telefilm The Rookie (episodi Senza via d’uscita e Padri e figli). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi ci porta nel mondo della divulgazione con Sapiens. Su Canale 5 Maria De Filippi è ...