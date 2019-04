Pokémon misteriosi invadono Pokémon GO | sono i leggendari Guardiani dei Laghi?

optimaitalia

(Di martedì 30 aprile 2019)Da quasi tre anni,GO è un vero e proprio fenomeno sui dispositivi mobile di tutto il mondo. Che siano iOS o Android. Un fenomeno che, tra alti e bassi, è riuscito ad imporsi tra la community di appassionati della creature tascabili di Nintendo, così come tra quei casual gamer che trovano soddisfazione nel vivere colorate avventure in realtà aumentata sugli schermi touch di smartphone e tablet. E se è vero che ora gli occhi degli Allenatori di tutto il mondofisiologicamente puntati suSpada eScudo - i due nuovi giochi di ruolo indirizzati a Nintendo Switch -, gli stessicomunque invitati dai ragazzi di Niantic Labs a stare in allerta.Il team di sviluppo dGO ha infatti condiviso un misterioso e interessante post sull'account Twitter ufficiale dell'applicazione. Potete vederlo anche voi in calce a questo stesso articolo, e recita:Mmm. ...

OptiMagazine : #Pokémon misteriosi invadono #PokémonGO - sono i leggendari Guardiani dei Laghi? - cyberanimax : -