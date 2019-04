Pink e l' aborto a 17 anni | ' Odiavo il mio corpo Stavo per avere quel bambino'

Pink e il dolore di un aborto : «È come se il tuo corpo ti odiasse» : La stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FameLa stella di Pink sulla Walk Of FamePink, 39 anni, oggi è una donna risolta. Un marito Carey Hart, due biondissimi figli: Willow, 8 anni e Jameson Moon, 2, una ...