Pil | Italia fuori dalla recessione ma la stagnazione lascia i conti pubblici in pericolo

(Di martedì 30 aprile 2019)“tecnica”, che si registra con due trimestri consecutivi di crescita negativa, a un sia pur esiguo e tuttavia significativo incremento dello 0,2%. I dati dell’Istat relativi all’andamento del Pil nel primo trimestre del 2019 vanno accolti da questo punto di vista con favore, per un elemento psicologico soprattutto, che può incidere sulle aspettative, e che tuttavia non consente di indulgere più di tanto in facili entusiasmi...

