Paola Caruso ho problemi con la mia mamma biologica

people24.myblog

(Di martedì 30 aprile 2019)parla sul rapporto con la madre: «Non riesco a chiamarla. Ecco perché…». Ladurante un’intervista al “Corriere della Sera”, parla del legame che sta nascendo con la signora Immacolata Meleca, la madre naturale. «Devo tutto a Barbara D’Urso e Ivan Roncalli l’autore della conduttrice, spiega– senza di loro non l’avrei trovata. Ora mi ritrovo con due mamme, un fratello e una sorella, è sconvolgente. Non ci riesco a chiamarla. Miaè quella che mi ha cresciuta e ha fatto tanti sacrifici per crescermi».parla anche del padre biologico: «È un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli. So chi è. So che non ha figli. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni».

MontagneVerdi_ : RT @capatesuspigolo: Ma se per Paola Caruso abbiamo portato a casa 3 mesi di palinsesto tra #DomenicaLive e #noneladurso, alla madre di Ser… - GIOURSO : RT @capatesuspigolo: Ma se per Paola Caruso abbiamo portato a casa 3 mesi di palinsesto tra #DomenicaLive e #noneladurso, alla madre di Ser… - Cenerella1984 : stessa cosa per Paola Caruso,io ci sarei andata con i piedi di piombo #GF16 -