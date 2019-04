O’Shea | l’ex Manchester United annuncia il ritiro

calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) John O'Shea lascerà il calcio a fine stagione. Lo hato lo stesso difensore irlandese nel giorno del suo 38esimo compleanno. Attualmente in forza al Reading, 118 presenze in nazionale, O'Shea ha legato gran parte della sua carriera aldove ha vinto, fra le altre cose, 5 Premier League, una FA Cup e una Champions. Nel 2011 il trasferimento al Sunderland con cui ha giocato fino alla scorsa stagione, prima del passaggio al Reading con cui giocherà la sua ultima gara domenica contro il Birmingham.