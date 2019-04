On Air | La Juve sogna Guardiola Champions | l' Ajax stende il Tottenham

On Air : Juve arbitro Champions. Mancini : «Facciamo come l'Ajax» : ROMA - Sei squadre per due posti, la volata Champions resta ancora incerta. La corsa al'Europa che conta si preannuncia intrigante come non lo era da anni e a deciderla potrebbe essere la Juventus di ...

Il Torino crede nella Champions - CAiro scatenato : “proviamoci! E sulla Juve…” : Torino pronto al derby contro la Juventus che sarà fondamentale per quanto concerne la corsa alla Champions League dei granata “La Roma ha due punti più di noi, e non sono pochi con 12 ancora disponibili, ma ci proveremo fino in fondo“. Il patron del Torino Urbano Cairo, ha parlato a ‘Tutti convocati’ di Radio 24, delle velleità della sua squadra in merito alla corsa Champions League. Dopo la vittoria sul Milan ...

CAiro : “Derby? Non sarà Juve sperimentale. Mazzarri è molto bravo” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato del derby contro la Juve di venerdì prossimo: “Mi aspetto una Juve che farà la Juve, non una Juve sperimentale nel derby. I derby sono sempre speciali, quello di venerdì sarà particolare. Noi abbiamo fatto bene ieri, ma dobbiamo cercare di fare ancora meglio“, ha detto il numero uno del club granata. Sul possibile addio di ...

Torneo internazionale Città di CAiro Montenotte : Inter campione - Juventus ko : Guidati da un allenatore così titolato come Cristian Chivu , uno dei protagonisti del Triplete neroazzurro nel 2010, i giovanissimi dell' Inter hanno conquistato il 24° Torneo Internazionale Città di ...

On Air : C'è la Lazio dopo la Juve. Ranieri vuole il quarto posto. : ROMA - I numeri parlano chiaro: in Italia dopo la Juventus vince solo la Lazio . Almeno questo è quanto successo nelle ultime due stagioni nettamente dominate dai bianconeri con 2 scudetti, una ...

On Air : Allegri : «Resto alla Juve - però...». Roma - niente sorpasso sul Milan : 'Ora speriamo nella mia Pasqua più bella' sorride Fognini, che dovrà sfidare il serbo Dusan Lajovic , numero 48 al mondo e al primo match per un titolo 1000 . di Enrico Sarzanini\Edipress

On Air : Champions - Juve eliminata! Allegri annuncia : «Resto in bianconero» : ROMA - La Juventus saluta la Champions League . I bianconeri sono stati eliminati dall' Ajax , battuti 2-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale allo Stadium di Torino, dopo l'1-1 dell'andata ad ...

On Air : Roma - tegola De Rossi. Juve - caccia alle semifinali di Champions : Roma - "Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito degli accertamenti strumentali svolti da Daniele De Rossi dopo il problema accusato contro l'Udinese. Il ...

Inter - Marotta : 'FAir Play Finanziario non ci fa investire - la Juve continuerà a dominare' : La Juventus dominerà anche nei prossimi anni. È il coro unanime che si alza da gran parte degli addetti dei lavori, che sembrano confermare che le regole a cui dovranno attenersi le 'rivali' della Juventus saranno determinanti ai fini della vittoria: quindi per i prossimi anni ci sarà ancora la superiorità tecnica bianconera dovuta necessariamente a maggior capacità di investimento. Dopo Galliani e Branchini, anche Giuseppe Marotta, ...

On Air : Juve e Napoli - testa alle Coppe. Tennis - Cecchinato primo italiano Atp : ROMA - Archiviato il campionato Napoli e Juve puntano forte sulle Coppe. Impresa alla portata in Champions League per i bianconeri che ad Amsterdam contro l' Ajax hanno ottenuto un prezioso pareggio, ...

On Air : L'Arsenal piega il Napoli. Colpo Juve - preso Wesley : Per il cinque volte campione del mondo della Mercedes , il rivale nella corsa al titolo 2019 è ancora il tedesco della Ferrari . 'Non vedo cambiamenti a breve, per il momento siamo in quattro, i ...

Data Juventus-Torino - CAiro : “molto dipenderà dall’evoluzione della Champions League” : “Per ora sulla Data del derby Torino- Juve fissata il 4 maggio non ci sono novita’. Io mi sono gia’ mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perche’ secondo me quella Data non va bene. Poi dipendera’ molto anche dall’evoluzione che ci sara’ in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le cose”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication presidente e ad ...

On Air : Totti «Mi manca il campo». Juve - ansia Chiellini : Deve - è l'auspicio del dirigente - tornare sul tetto del mondo ' . Totti «Mi manca il campo». Juve, ansia Chiellini TEGOLA Juve - Vigilia di Champions per la Juventus domani di scena ad Amsterdam ...

On Air : Rizzoli «Giusto il rigore per la Lazio». Figo «Juve favorita in Champions» : ROMA - 'C'erano entrambi i rigori'. Nel giorno dell'incontro fra arbitri, società e capitano il designatore Rizzoli torna sugli episodi più discussi dell'ultimo turno di campionato, il tocco di mano ...