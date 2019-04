Notre-Dame, esperti: non fate in fretta

chetempochefa : Che emozione ascoltare Riccardo #Cocciante con Il Tempo Delle Cattedrali dedicata a Notre Dame ???? #CheTempoCheFa… - chetempochefa : ?? Stasera Riccardo #Cocciante sarà a #CheTempoCheFa ?? Il cantore di Notre Dame de Paris renderà anche un sentito o… - zaiapresidente : ?? Voglio che questa croce di Notre Dame, scampata lunedì scorso al devastante rogo, sia il mio augurio pasquale per… -

Non confondere velocità con precipitazione. E' l'appello di 1.170 restauratori, architetti e professori, francesi e stranieri,rivolto al presidente francese Macron riguardo la ricostruzione dia Parigi. "Non cancelliamo la complessità del pensiero dietro una facciata di efficienza",dicono i firmatari. Si prendano i tempi per "trovare la strada giusta" e non scavalcare regole a protezione del patrimonio. E' "allarmante" la promessa di Macron di ricostruire la cattedrale, distrutta dal fuoco,in 5 anni.(Di martedì 30 aprile 2019)