Nomine Bankitalia in Cdm | proroga per Alitalia

Nomine Bankitalia sul tavolo del Cdm - malumori su nome Perrazzelli : Nel Consiglio dei ministri di martedì prossimo si potrebbe sbloccare la vicenda delle Nomine in Banca d'Italia, evitando così anche lo stop dei lavori del direttorio di Palazzo Koch. Anche se l'ordine del giorno del vertice serale non è stato ancora reso noto, il governo potrebbe dare il suo parere sulle proposte avanzate dal consiglio superiore di via Nazionale a fine marzo. Sul tavolo ci sono i nomi di Fabio Panetta quale nuovo direttore ...