Nelle stanze | segrete | dei libri Il dietro le quinte dell' editoria

Disabilità e inclusione - il progetto LudoMi del Politecnico apre due Stanze Magiche per bambini Nelle scuole del milanese : L’inclusione di bambini con Disabilità cognitiva insieme a loro coetanei non disabili è al centro di un progetto innovativo che utilizza ambienti e servizi ludico-educativi creati espressamente per loro, stimolanti e coinvolgenti. L’obiettivo è quello di creare nuovi spazi inclusivi con soluzioni ad alta tecnologia. Questo è il progetto LudoMi finanziato dal Politecnico di Milano attraverso il programma Polisocial Award con il contributo del ...

Corea del Sud : persone ignare venivano filmate Nelle stanze degli hotel : Una assurda violazione di privacy è quella che vede protagonisti circa 1.600 clienti di diversi hotel sparsi in Corea del Sud. Le persone venivano filmate attraverso apposite telecamere nascoste e poi i video venivano divulgati in streaming su una piattaforma a pagamento. Ad essere coinvolti sono vari hotel di circa 30 diverse città e le stanze incriminate sono 42. La piattaforma e i colpevoli Uno streaming non consensuale di persone ignare di ...

La voce della Politica CILLIS - M5S - sulle sostanze chimiche utilizzate Nelle trivellazioni : Ho interpellato il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per valutare lo stato dell'arte riguardo l'eventuale esistenza del "segreto industriale" sulle sostanze chimiche utilizzate ...

Filmavano segretamente e illegalmente i clienti Nelle loro stanze d’albergo per poi mandare i video su siti porno : Filmavano segretamente e illegalmente i clienti nella loro stanza d’albergo e poi trasmettevano le immagini, sia registrate che in diretta streaming, su una piattaforma a pagamento. Secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbero circa 1600 i clienti finiti nelle trame di quattro uomini: due sono già stati arrestati e due sono indagati. Siamo in Corea del Sud e gli alberghi filmati sarebbero 30, 42 le stanze coinvolte. Si tratterebbe in ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ENEA propone un nuovo sistema che rileva sostanze nocive Nelle reti idriche : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), ENEA presenta un sistema brevettato in grado di stimare nella rete idrica la concentrazione di sostanze nocive alla salute, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Sviluppato dai ricercatori ENEA di Portici (Napoli), in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell’acquedotto “Santa Sofia” gestito da Acqua Campania ...

