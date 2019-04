Nasce Commissione inchiesta Regeni | plauso di Fico

ilfogliettone

(Di martedì 30 aprile 2019) Via libera unanime dell'Aula della Camera allaparlamentare disulla morte di Giulio. Un voto che e' stato accolto da un lungo apdell'Assemblea di Montecitorio. Con 376 si', nessun voto contrario e la sola astensione di 54 deputati di Forza Italia, prende dunque il via lache dovra' "raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilita' e le circostanze" che hanno portato alla morte del giovane ricercatore italiano, ucciso in Egitto tre anni fa. La, inoltre, dovra' "verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o diflta' all'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' relative alla morte di Giulio, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, ...

