Nasa | pericolo asteroidi | ‘Rischiamo di fare la fine dei dinosauri’

(Di martedì 30 aprile 2019) Secondo il capo dellaJim Bridenstine, gli umani potrebbero finire come i dinosauri se non si cerca di proteggere la nostra Terra dal possibile impatto di un asteroide. In base a quanto riferito dall’uomo, tutti gli Stati dovrebbero unire le loro forze affinché ognipossa essere scampato. Nel corso della Conferenza sulla difesa planetaria, Jim ha elencato questo tra i 5 obbiettivi di un piano elaborato dagli Usa che riguarda ilcostituito dagli oggetti vicino alla Terra.Laal lavoro per tracciare gliBridenstine ha dichiarato che tutta laè al lavoro per rintracciare gli. Questo tipo di 'oggetti' sono dei corpi celesti massicci e privi di una forma sferica. Quelli molto piccoli, dalle dimenioni simi a un sasso, vengono invece chiamati meteoriti. Jim ha rivelato che ad oggi sono riusciti a tracciare solo un terzo di questi ultimi, ...

