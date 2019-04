Milano | morto don Pierluigi Lia | stava cercando di pulire una grondaia L’ex studente

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2019)impiccato ieri sera donLia, scrittore e docente di Teologia dell’Università Cattolica. Come scrive il Corriere della Sera, secondo le prime ricostruzioni il sacerdote aveva approntato un’imbracatura per garantirgli sicurezza nel liberare dalle foglie unae risolvere un problema di infiltrazioni interno alla casa parrocchiale. L’accorgimento però potrebbe essersi rivelato letale. A dare l’allarme, secondo Il Giorno, è stato il responsabile di uno dei servizi della parrocchia che ha raccontato: “Ho visto il suo corpo penzolare dalla finestra di fronte e ho subito chiamato il 118″. “Don– continua il testimone – aveva addosso l’imbragatura e i guanti da lavoro: era chiaro fosse salito là sopra per lavorare, per”.Donera anche insegnante di Teologia all’Università ...

