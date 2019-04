Milan | Van Bommel è un nome che avanza per il dopo Gattuso

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

Milano - forte tensione - è l'anniversario dell'uccisione di un giovane di destra : Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù fu ucciso 44anni fa. La scorsa notte imbrattata la lapide alla sua memoria. Oggi due manifestazioni contrapposte

Milan-Gattuso - avanti fino al termine della stagione : Nonostante la pesante sconfitta patita ieri dal Milan contro il Torino " una battuta d'arresto arrivata al culmine di un periodo a dir poco complicato per i meneghini che ora rischiano di vedersi ...

On Air : Milan avanti con Gattuso. Mancini : «Balo comportati bene» : ... presentate oggi nel capoluogo piemontese: 'Sono orgoglioso - prosegue - Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport. Il mio ruolo si è concluso qui: complimenti alla formidabile tenacia,...

Milan - Gattuso confermato. Avanti fino alla fine e poi sarà addio : Milan Gattuso – Comunque andrà a finire, per Gennaro Gattuso saranno le ultime 4 partite sulla panchina dei rossoneri. Il tecnico, in bilico fino a questa mattina dopo la sconfitta con il Torino, ha ancora in mano l’obiettivo Champions e Maldini e Leonardo hanno deciso di dargli un’ultima possibilità per portare il Milan nell’Europa che […] L'articolo Milan, Gattuso confermato. Avanti fino alla fine e poi sarà addio ...

Milan - avanti con Gattuso : ANSA, - MilanO, 29 APR - Il Milan va avanti con Rino Gattuso dopo la sconfitta con il Torino che mette a rischio la qualificazione alla Champions. Questa, risulta all'ANSA, è la linea del club e non è ...

Milan - Scaroni 'Champions si è allontanata'. Ma il club andrà avanti con Gattuso fino a fine campionato : MilanO - Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenendo a Radio Rai alla trasmissione 'Radio anch'io', ha lasciato in sospeso il futuro di Gattuso sulla panchina del Milan: 'Ho visto la partita ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine terzo quarto (67-55) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : vantaggio ospite all’intervallo (40-43) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (22-14) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 aprile 2019. In 5 - 4 mln per Milan-Lazio (22.6%) - Dirty Dancing 11.4% - bene lo speciale Iene (11.9%). Immarcescibile Lo Chiamavano Trinità (8%) : Dirty Dancing Nella serata di ieri, Mercoledì 24 aprile 2019, su Rai1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio ha conquistato 5.444.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 Dirty Dancing – Balli Proibiti ha raccolto davanti al video 2.586.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata della serie Il Molo Rosso ha interessato 1.259.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ...

LIVE Milan-Lazio 0-1 - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Correa porta meritatamente avanti i biancocelesti in contropiede! : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Milan-Lazio DALLE ORE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Lazio, match valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2018/19. Dopo lo 0-0 dell’andata allo Stadio Olimpico, chi ritornerà a Roma per giocare la finalissima? I biancocelesti hanno la possibilità di passare anche con un pareggio con gol mentre i rossoneri dovranno puntare sulla spinta del pubblico in un periodo nero, ...