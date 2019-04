Meteo | Lombardia | domani tempo stabile | massime fino a 23 gradi

Previsioni Meteo Lombardia : domani 1° Maggio tempo stabile - massime fino a +23°C : “Sulla Lombardia tempo stabile e in gran parte soleggiato grazie al coinvolgimento di un’area di alta pressione distesa tra l’Europa Occidentale e il Mare del Nord. domani, 1 Maggio, situazione simile con prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall’Atlantico, il quale provocherà precipitazioni sparse a ridosso di Alpi e Prealpi. Successivamente è ...

Allerta Meteo : maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Meteo Lombardia : domani poco nuvoloso - ma minime in forte calo : domani tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con residua instabilità sui settori orientali e sulle Alpi di confine. Domenica transito di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda: ventoso e variabile con rovesci sparsi sui settori centro.orientali, temperature in calo. Lunedì tempo soleggiato sui settori occidentali, locali rovesci sulla parte orientale. Martedì ancora tempo relativamente fresco, ma stabile. Secondo ...

Meteo : Lombardia - domani poco nuvoloso ma minime in forte calo : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - domani tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con residua instabilità sui settori orientali e sulle Alpi di confine. Domenica transito di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda: ventoso e variabile con rovesci sparsi sui settori centro.orie

Allerta Meteo Lombardia : maltempo su tutte le province : Previsto maltempo in Lombardia. Restano confermate le previsioni di forte instabilità fino a venerdì 26 aprile che portano sulla Lombardia vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti. Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio. Nel dettaglio, con la stessa nota è stato emesso un codice di ...

Previsioni Meteo Lombardia : ponte del 25 Aprile all’insegna del maltempo : “Una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale determina tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Seguiranno condizioni di variabilità: sabato e lunedì ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di precipitazioni, domenica probabili rovesci, soprattutto sulla parte orientale della regione. Temperature in graduale calo nei valori minimi, senza importanti variazioni ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e nuvole fino a venerdì : “fino a venerdì tempo perturbato dovuto alla presenza di un’ampia area depressionaria sull’Europa Occidentale: nuvolosità diffusa, frequenti precipitazioni, soprattutto su Alta Pianura e Prealpi. Sabato e Domenica correnti in quota da ovest-nordovest: ampi tratti soleggiati e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature intorno alla norma del periodo, con massime tendenti ad aumentare e minime a diminuire nel prossimo fine ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali e vento forte su tutta la regione : La Sala Operativa della Protezione civile della regione Lombardia ha diffuso un’Allerta Meteo che prevede vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti, determinando condizioni di instabilità sulla regione fino a venerdì prossimo, 26 aprile. Nel dettaglio, è stato emesso un codice di ordinaria criticità di livello giallo su Laghi e Prealpi Varesine (per rischio idrogeologico), Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali (per ...

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e vento forte è stato emesso a decorrere da stasera, a partire da mezzanotte. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a ...

Previsioni Meteo Lombardia : da Pasquetta peggioramento con nuvole e pioggia : “Oggi e domani giornate stabili. Da lunedì afflusso di aria umida da sud, associato ad una struttura depressionaria estesa da Nord-Atlantico al bacino del Mediterraneo, che andrà ad interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale“: questo il bollettino Meteo con le Previsioni di Arpa Lombardia. “Dall’inizio della prossima settimana è atteso un graduale peggioramento del tempo, con aumento della probabilità di ...

Meteo Lombardia : Domenica delle Palme con la neve a Bergamo e Brescia : Domenica delle Palme con la neve a Bergamo e Brescia: si segnalano fiocchi nelle Orobie bergamasche e sulle prealpi retiche Bresciane. In Valseriana nevica nelle prime ore del mattino (a Rovetta e a Villa d’Ogna). I Colli di San Fermo sono imbiancati. Al Passo della Presolana si registrano ben 35-40 cm di accumulo. Nevica anche in Valle Imagna alla Roncola, Fuipiano e Monte Resegone. Nel Bresciano la neve è scesa abbondante a Ponte di ...

Meteo : Lombardia - piogge deboli - tempo instabile fino a giovedì : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Un'ampia circolazione depressionaria convoglia sul Nord Italia un flusso di correnti umide ed instabili che determinano almeno fino a giovedì tempo variabile sulla Lombardia, con deboli precipitazioni intermittenti e nuvolosità irregolare. Temperature senza variazioni ri