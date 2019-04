Mauro Icardi | la trans Guendalina Rodriguez rivela | «Ho fatto sesso con lui | che c' è di

La trans Guendalina Rodriguez : 'Ho fatto sesso con Mauro Icardi : che c'è di male?' : Guendalina Rodriguez, presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia vita, dal ...

La trans Guendalina Rodriguez : «Sesso con Mauro Icardi : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

La trans Guendalina Rodriguez : «Ho fatto sesso con Mauro Icardi : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

La trans Guendalina Rodriguez : «Ho fatto sesso con Mauro Icardi : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

Vergognatevi! Wanda Nara e Mauro Icardi hot su Instagram : Si sa che la bombastica Wanda Nara non è molto amata da tanti tifosi nerazzurri e l'ultimo scatto super sexy e hot pubblicato su Instagram ha suscitato tanti commenti al veleno. La foto ritrae Icardi sdraiato su un tavolo e lei in toppless mentre poggia i seni sulla pancia del marito. La foto con Mauro Icardi ha ricevuto quasi 500.000 like, tanti commenti di approvazione, molti simpatici e tanti altri di totale disapprovazione: "Al posto di fare ...

Inter - Wanda Nara disegna il futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...

Inter - le ipotesi per il dopo-Mauro Icardi : non solo Duvan Zapata : Quelle che l' Inter deve affrontare in questo finale di stagione potrebbero essere le ultime cinque partite di Mauro Icardi con la maglia nerazzurra. La tregua armata con Spalletti ha la scadenza fissata agli ultimi di maggio, quando la qualificazione in Champions League sarà blindata. Dopodiché si

GF16 - il televoto salva Lemme. Faida icardi - Mauro massacrato : Ambra Lombardo è la terza eliminata del Grande Fratello 16. In nomination ben sei concorrenti: Ivana icardi, Francesca De André, Daniele Dal Moro, Micheal Terlizzi, Mila Suarez e Erica Piamonte, ma la ...

Tapiro d’oro a Wanda Nara - la moglie di Icardi rassicura i fan sul futuro di Mauro all’Inter : La moglie e agente di Icardi a Striscia la notizia parla del futuro dell’attaccante argentino “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini“. Così Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, tranquillizza i tifosi nerazzurri sul futuro dell’attaccante ai microfoni dell’inviato di Striscia la notizia Valerio ...

Per Wanda Nara e Mauro Icardi è il momento di festeggiare - : Nelle stories , la Nara ha postato una cronaca puntuale della giornata: la preparazione della grigliata, i festeggiamenti insieme, il canto con allegro brindisi conclusivo. E ha taggato gli amici ...

Inter - contro la Roma la Curva Nord fischia e insulta Mauro Icardi : Un amore mai sbocciato del tutto è quello tra Mauro Icardi e la Curva Nord, cuore caldo della tifoseria dell'Inter. Spesso le parti sono arrivate lo scontro e quella di questo periodo è solo l'ultima contestazione. E' rimasto nella mente di tutti il libro del centravanti argentino, uscito due anni e mezzo fa, in cui sottolinea il rapporto non idilliaco e lo scontro di qualche anno prima dopo la sfida contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. In quel ...

Wanda Nara a Verissimo su Icardi : 'Mauro ha mandato soldi alla famiglia e sono spariti' - poi scoppia in lacrime : ospite a nella puntata di oggi sabato 20 aprile . La moglie e procuratrice di Mauro Icardi nel salotto di Alessia Fabiani. Il tema d'apertura del colloquio in tv è legato alla sorella di Mauro Icardi ,...

L'indiscrezione di Forbes : il Manchester City vorrebbe Mauro Icardi : Anche questa stagione il Manchester City non è riuscito ad arrivare oltre i quarti di finale di Champions League. I Citiziens sono stati eliminati ieri dal Tottenham nel grande derby inglese, così come successo lo scorso anno contro il Liverpool. La squadra di Guardiola, dunque, questa estate potrebbe rivoluzionare la rosa visto che alcuni giocatori sembrano arrivati a fine ciclo. Gli inglesi hanno intenzione di rinforzarsi soprattutto in ...

Wanda Nara diffida Ivana Icardi - l’avvocato della Wags ci va giù duro : “la sorella di Mauro in tv solo per soldi” : Dopo la diffida da parte di Wanda Nara ad Ivana Icardi (attuale concorrente del Grande Fratello 16), l’avvocato della moglie di Maurito chiarisce la situazione Ivana Icardi è presente nel cast del Grande Fratello 16. Dopo la prima settimana trascorsa nella casa più spiata d’Italia, la sorella di Maurito si è vista recapitare un’importante comunicazione dalla conduttrice del reality. Barbara d’Urso ha infatti ...