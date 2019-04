Matrix 30 aprile 2018 prima puntata in diretta con Nicola Zingaretti

Matrix torna in onda dal 30 aprile. Talk dedicato alle elezioni europee : Matrix tornerà in onda a partire da martedì 30 aprile, in seconda serata. Una notizia ufficializzata dai promo del programma, che viene rispolverato da Canale 5 a quattro mesi dall’ultima apparizione pre-natalizia.Il Talk condotto da Nicola Porro era infatti finito in soffitta, rientrando nell’operazione di spending review attuata da Mediaset a scapito delle seconde serate, con la contemporanea fusione di Tiki Taka con Pressing. Da ...