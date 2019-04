Mafia | oggi prima ' Giornata in ricordo delle vittime'

Mafia : Palermo - al via oggi processo appello trattativa : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Prenderà il via questa mattina, davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia. Un dibattimento che arriva a un anno dalla sentenza di primo grado che condannò tutti gli imputati, fatta eccezione p

Mafia foggiana - un altro omicidio nel Gargano. Ma per la politica le minacce alla sicurezza sono altre : E così ce l’hanno fatta. Ieri a Vieste anche Girolamo Perna è stato ucciso. Aveva 29 anni ed era il boss di una delle fazioni armate che oggi si contendono il predominio del Gargano. Era scampato per miracolo alla morte in due agguati falliti nel settembre 2016, in cui venne colpito a una gamba, e nel marzo 2017, in cui affrontò un conflitto a fuoco mentre era in compagnia della famiglia. Ieri un fucile da caccia, tipica arma usata per gli ...

Mafia foggiana - la guerra senza fine a Vieste : ucciso un altro capoclan. Dal 2016 dieci omicidi nella perla del Gargano : I killer sono arrivati sotto casa, forse in auto, forse in moto, e hanno fatto fuoco con un fucile calibro 12, il marchio di ‘fabbrica’ degli omicidi della Mafia foggiana. Questa volta hanno puntato a un “pezzo grosso”, Girolamo Perna, 29 anni, considerato al vertice del clan che porta il suo nome. ‘Scissionisti’ in lotta con il clan Raduano da tre anni, quando gli equilibri a Vieste, la perla del Gargano, si ...

Manifestazione a Milano per il 25 Aprile. Migliaia in corteo. Landini : «La lotta alla Mafia non è solo oggi»|Live : In piazza Duomo il ritrovo con gli interventi. Il 74° anniversario della Liberazione tra deposizioni di corone e fiori. Il sindaco: «Non deve essere una festa di parte, neppure è un festa di tutti ma solo di chi esalta certi valori»

Mafia foggiana - Libera mette radici nel paese teatro della strage del 2017 : nasce il presidio antiMafia a San Marco in Lamis : Un seme, punto d’arrivo di un percorso iniziato nei giorni successivi alla strage che si consumò lungo la Pedegarganica il 9 agosto 2017 e allo stesso tempo l’inizio di un altro finalizzato a mettere in rete le associazioni attive sul territorio. A meno di due anni dai 4 morti ammazzati alle porte di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il paese che pianse Luigi e Aurelio Luciani, i contadini caduti sotto i colpi di ...

Foggia - operazione anti-droga. Presi anche boss Mafia : Il blitz della polizia questa mattina sul Gargano. In totale sono 10 le misure cautelari per il traffico di stupefacenti tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e Francavilla al mare

Foggia - due Carabinieri insultano i giornalisti : 'Vedete Mafia ovunque - siete m...' : Non è sicuramente una notizia piacevole quella che arriva da Foggia, dove due Carabinieri (di cui per motivi di deontologia professionale non riporteremo le generalità), secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, avrebbero rivolto parole poco piacevoli nei confronti dei giornalisti della testata giornalistica locale on-line, L'Immediato. I militari, uno in servizio e l'altro in congedo, avrebbero criticato un articolo apparso ...

Mafia a Foggia - ucciso pregiudicato citato negli atti che hanno portato il governo a sciogliere il Comune di Mattinata : I killer lo hanno aspettato sotto casa e appena lui ha parcheggiato l’automobile lo hanno affiancato a bordo di un’auto, o in sella a una moto, e hanno fatto fuoco. Lo hanno ammazzato così, Francesco Pio Gentile, pregiudicato di Mattinata, in provincia di Foggia. Tre fucilate alle spalle per abbattere il cugino dei fratelli Romito, tra cui Mario Luciano, il boss ucciso nella strage di San Marco in Lamis nell’agosto 2017. ...

Mafia : Placido Rizzotto - ‘da politica scarso impegno per verità - oggi solo affaristi’ : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Ultimamente si è abbassata la guardia rispetto al fenomeno mafioso e credo anche che l’impegno della politica nella ricerca della verità sia insufficiente". Lo ha detto a Palermo a margine della manifestazione di Libera contro le mafie Placido Rizzotto, nipote dell’om

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora. Scopelliti - patto Mafia-ndrangheta - 17 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. L'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti è responsabili di mafia e 'ndrangheta: spunta il patto segreto, 17 marzo 2019,