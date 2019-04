Mafia a Catania | 26 arresti | presi killer consigliere Dc Arena

Catania - blitz anti Mafia : arrestati i responsabili del delitto Arena del '91 : Francesca Bernasconi Paolo Arena , segretario Dc, era stato ucciso a colpi di fucile. In tutto sono 26 le persone finite in manette All'alba di questa mattina è scattato il blitz dei carabinieri che, in provincia di Catania , hanno arrestato 26 persone, ritenute affiliate al gruppo mafioso che opera sul territorio. Al centro dell'operazione c'è anche l'omicidio di Paolo Arena , segretario della Democrazia Cristiana, ucciso a colpi di ...

Omicidio a Chiavari - ucciso orefice. Era un ex pentito della guerra di Mafia a Catania : Omicidio a Chiavari , dove un orefice di 70 anni è stato trovato morto dentro la sua auto nel parcheggio di un supermercato. In un secondo momento si è appreso che la vittima, originaria della Sicilia,...

Mafia nigeriana a Catania - 10 latitanti presi in Germania e Francia : Associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Con queste accuse la Polizia di Stato ha arrestato 10 latitanti nigeriani, ricercati in tutta Europa, che erano fuggiti in Francia e in Germania. L'ordinanza di misura cautelare è stata emessa a gennaio dal gip di Catania. I nigeriani arrestati, tutti fra i 25 e i 29 anni, sono considerati ...