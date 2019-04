Liverpool | gli stipendi 2018 2019 | comanda Salah | segue Van Dijk

Napoli - cessione Insigne : Liverpool alla finestra - i dettagli : Napoli Insigne- Lorenzo Insigne dice addio al Napoli? L’attaccante partenopeo potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di lasciare il club azzurro al termine della stagione. Un’annata piuttosto altalenante, la quale potrebbe spingere il giocatore a cercare nuovi stimoli e nuovi scenari. Insigne piace particolarmente al Liverpool. Nonostante le smentite di Klopp, il numero 24 del […] L'articolo Napoli, cessione ...

Fekir - è sfida tra Juve e Liverpool per il calciatore del Lione [DETTAGLI] : Indiscrezione di mercato che arriva dalla Francia: l’Équipe parla di sfida tra Juve e Liverpool per aggiudicarsi il classe ’93 del Lione Nabil Fekir. Il presidente Aulas vorrebbe vendere uno dei suoi migliori giocatori per evitare di perderlo nel 2020 quando andrà in scadenza e sarà libero di accasarsi a parametro zero. La richiesta del Lione per Fekir è di 70 milioni, cifra esagerata per un giocatore libero dal prossimo anno. ...

Barça-Liverpool - i Reds pagano parte del biglietto ai tifosi : Barcellona Liverpool prezzo biglietti – Barcellona e Liverpool si affronteranno il 1° maggio al Camp Nou nella gara di andata valida per le semifinali della UEFA Champions League. Le due formazioni, in lotta anche per la conquista dei rispettivi campionati nazionali, scenderanno in campo alle ore 21.00 per la prima parte di una sfida che […] L'articolo Barça-Liverpool, i Reds pagano parte del biglietto ai tifosi è stato realizzato da ...

Liverpool - ecco le nuove maglie : un omaggio alla Champions League vinta nel 1984 : Se non fosse per il main sponsor sul petto - Standard Chartered - le nuove maglie del Liverpool sarebbero una 'copia' di altre già viste, precisamente nel 1984. Data storica per i Reds, coincisa con ...

L'Ajax - il Liverpool e del perché gli altri sono più divertenti : Il Liverpool si dimostrava per l'ennesima volta la squadra più verticale del mondo , da poche ore insieme alL'Ajax. La squadra olandese quando conquista palla guarda subito avanti, con l'unico ...

Il Liverpool presenta la maglia 2019/20 : omaggio a Paisley : Liverpool maglia 2019 2020 – Liverpool e New Balance hanno ufficialmente svelato oggi la maglia dei Reds per la stagione 2019/2020, con un omaggio allo storico allenatore dei Reds Bob Paisley, il manager di maggior successo nella storia del club inglese, nell’anno del 100° anniversario della sua nascita. Come omaggio alla straordinaria eredità di Paisley, ogni maglia […] L'articolo Il Liverpool presenta la maglia 2019/20: ...

Pronostici Champions League - i consigli di Sisal Matchpoint su City-Tottenham e Porto-Liverpool : Il Manchester City cerca la rimonta nella gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Tottenham. L’1 a 0 a favore degli Spurs dell’andata non è certo un risultato irrimediabile, ma i Citizens si trovano ora nella posizione di dover rincorrere. Poco male per i bookmaker di Sisal Matchpoint, che assegnano il derby inglese agli uomini di Guardiola, forti di una striscia di 12 vittorie consecutive all’Etihad Stadium: il segno 1 è ...

Lutto in casa Liverpool - addio ad un grande ex [NOME E DETTAGLI] : addio ad un grande ex calciatore del Liverpool, che si è spento dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Si è spento, infatti, all’età di 74 anni Tommy Smith, “The Anfield Iron”. Il roccioso difensore ha vinto tutto con la maglia dei Reds: quattro campionati, due FA Cup, due coppe Uefa e la prima Coppa dei Campioni, nel 1977. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere ...

L’uomo del giorno – Sadio Mané - l’ala del Liverpool sta vivendo la sua miglior stagione : Sadio Mané è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. L’attaccante del Liverpool sta vivendo la miglior stagione in carriera. Auguri al senegalese, che compie oggi 27 anni. Mané è nato e cresciuto a Bambali, un villaggio del Senegal meridionale. A sedici anni entra a far parte della Génération Foot di Dakar, uno dei bacini di talento più floridi dell’Africa Occidentale. Un anno più tardi era già in ...

LIVE Liverpool-Porto - Champions League 2019 in DIRETTA : è il momento degli ultimi dettagli - prima del via : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TOTTENHAM-MANCHESTER CITY DALLE ORE 21.00 Da una parte i vicecampioni d’Europa in carica di Jurgen Klopp, dall’altra i lusitani allenati da Sérgio Conceição che, dopo aver eliminato la Roma, vanno a caccia di un nuovo illustre scalpo e di un ingresso a sorpresa nelle semifinali di Champions League: questo e molto altro è LIVErpool-Porto, sfida che questa sera vivrà il suo primo atto ad Anfield ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : nessun problema per il Liverpool - favorite City e Juventus : Pronostici Champions League – Si torna in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Si parte con due partite interessanti, il Liverpool impegnato nel match davanti al pubblico amico contro il Porto mentre trasferta insidiosa per il Manchester City nel match contro il Tottenham, la squadra di Guardiola è favorita ma non deve sottovalutare l’avversario. ...

Calcio - Champions League 2019 : sfida inglese tra Tottenham e Manchester City - il Liverpool accoglie il Porto nell’andata dei quarti di finale : Dopo una lunga e crescente attesa, si aprono finalmente questa settimana i quarti di finale della Champions League 2018-2019, massima competizione calcistica a livello europeo. La Juventus scenderà in campo mercoledì 10 contro l’Ajax, ma già domani sera andranno in scena (alle ore 21.00) le sfide tra Tottenham e Manchester City e tra Liverpool e Porto, primo atto del doppio confronto che coinvolgerà le formazioni rimaste in corsa nelle ...

Liverpool - Porto : per i bookmakes nettamente favoriti gli inglesi : ... che ha chiuso a quota 11; il Porto ha posto la parola fine all'esperienza in Champions della Roma dopo aver vinto agevolmente il Gruppo D Liverpool - Porto: cronaca diretta e risultato in tempo ...