Ligue 1 | Montpellier-Psg 3-2 | i parigini si fanno rimontare FOTO ...

Pronostico Bordeaux vs Montpellier - Ligue 1 05-03-2019 e Analisi : Bordeaux vs Montpellier, martedì 5 marzo. Si giocherà martedì sera l’ultimo incontro della 27ª giornata di Ligue 1. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bordeaux e Montpellier?Il Montpellier entrerà allo Stade Matmut-Atlantique per affrontare il Bordeaux nel primo incontro della 27ª giornata di Ligue 1 martedì sera. Il Montpellier cercherà rialzare la testa dopo aver subito due pesanti sconfitte consecutive contro Paris ...